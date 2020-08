Moje Pomiary - apka do samodzielnego monitorowania stanu zdrowia od Asseco

Dostęp do bieżącej, jak i archiwalnej dokumentacji medycznej jest ważnym czynnikiem wpływającym na skuteczność leczenia. Przechowywanie papierowych wersji pomiarów wiąże się z ryzykiem ich zagubienia lub zniszczenia. Przy chorobach przewlekłych, takich jak na przykład cukrzyca wymagane jest natomiast codzienne prowadzenie dzienniczka pomiarów, co często jest skomplikowane i czasochłonne. Z myślą o poprawie komfortu pacjentów, Asseco stworzyło rozwiązanie, które ułatwi osobom chorującym przewlekle, stałe monitorowanie parametrów życiowych, w tym poziomu glukoz oraz zbieranie ich w jednym miejscu. Dodatkowo, gromadzone dane mogą być przekazywane za pośrednictwem aplikacji mobilnej Informacje Medyczne do lekarza prowadzącego, co usprawnia przebieg leczenia.

Z aplikacji „Moje Pomiary” można korzystać na dwa różne sposoby. Pacjent może w niej ręcznie zapisywać różne wskaźniki zdrowotne np. aktualne ciśnienie krwi, swoją temperaturę, masę ciała. W przypadku diabetyków korzystających z urządzenia Glucomaxx Connect, dane są automatycznie przesyłane do aplikacji bez konieczności ich ręcznego wpisywania.

- Chcemy, aby tworzone przez nas rozwiązania ułatwiały funkcjonowanie zarówno placówkom medycznym, jak i ich pacjentom. „Moje Pomiary” powstały zwłaszcza z myślą o osobach, które często przekazują informacje o stanie swojego zdrowia lekarzom. Dzięki temu mogą one być w szybki sposób dołączone do ich dokumentacji przechowywanej w elektronicznym systemie jednostki medycznej. Nie jest konieczne żadne skanowanie lub przepisywanie. Aplikacja usprawnia więc również pracę lekarzy, którzy mają dzięki temu więcej czasu dla pacjenta w trakcie wizyty kontrolnej – tłumaczy Krzysztof Groyecki, Wiceprezes Zarządu, Asseco Poland.

Rozwiązanie Asseco pozwala na indywidualne skonfigurowanie norm dla wprowadzanych wyników, tworzenie własnego dzienniczka pomiarów, a także wykresów prezentujących dane historyczne. Aplikacja „Moje Pomiary” jest dostępna dla użytkowników urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Android i iOS.