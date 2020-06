Modnie i wygodnie, czyli jak ubrać chłopca na lato w tym sezonie. Podpowiadamy trendy!

Koszulki chłopięce z motywami prosto z morza

Jeśli lato to morze, plaża, wieloryby i żaglówki, prawda? Nic dziwnego, że takie właśnie motywy zagościły na chłopięcych koszulkach. To zdecydowanie jeden z bardziej wyrazistych trendów w dziecięcej modzie w tym sezonie. Naprawdę interesujące propozycje w tym zakresie znaleźliśmy m.in. na https://www.51015kids.eu/chlopiec-2-7-lat. Koszulki z rybkami, rekinami, parostatkiem, czy zabawną ośmiornicą z pewnością przypadną małym wielbicielom wakacyjnych przygód do gustu. Są kolorowe i w prawdziwie letnim klimacie. A nadruki na koszulkach wyglądają, jak wprost z ulubionej kreskówki.

Mamy także coś, co sprawdzi się np. podczas bardziej uroczystych okazji. Tutaj oczywiście motyw morski wciąż obowiązuje - to koszulki w paski, w prawdziwie marynarskim stylu. Wystarczy zestawić T-shirt z granatowymi szortami i nasz 3-latek będzie gotowy na większe wyjście, a jednocześnie będzie mu wygodnie.

Lato w tropikalnym stylu

Choć motywy morskie są bardzo wyraźne w tegorocznych propozycjach, to jednak nie zdominowały chłopięcej mody w tym sezonie. Równie modną propozycją są bowiem ubrania z motywem wprost z tropików. Palmy, egzotyczne owoce, czy deski surfingowe - wszystko to i świetnie wygląda, i podoba się chłopakom! Nadruki znalazły się na koszulkach z krótkim i z długim rękawem, na szortach i bluzach. Niezależnie od pogody takie ubrania fantastycznie wprowadzają w wakacyjny nastrój!

Wygodne szorty z kontrastowymi wstawkami

Aby spodenki były naprawdę wygodne, warto postawić na materiał, który nie będzie krępował ruchów dziecka podczas zabawy. Świetną propozycją są tutaj szorty dzianinowe, z nieuciskającą gumką w pasie i sznureczkiem, który pozwala dopasować spodenki do sylwetki malucha. A jakie motywy i kolory szortów są w tym sezonie najmodniejsze? Nie będzie z pewnością niespodzianką, gdy napiszemy, że marynarskie, surfingowe i plażowe, czyli wszystko, co kojarzy się nam z latem i co mali chłopcy lubią najbardziej. Różnica pomiędzy koszulkami, a szortami jest jednak taka, że wzory na tych drugich są bardziej subtelne, a najczęściej zastępują je kontrastowe wstawki, które nadają szortom odpowiedniego charakteru.

Kurtki przeciwdeszczowe z odblaskami

Latem także zdarzają się dni deszczowe. Idealną propozycją na spacer w deszczu będą kurtki i płaszcze przeciwdeszczowe. Te z powłoką poliuretanową będą w pełni wodoodporne, a zapinane na napy także super wygodne. Dodatkowo, w tym sezonie modne są odblaski. W przypadku kurtki na pochmurne dni to wprost doskonałe rozwiązanie.

Oferta ubrań dla chłopców na lato jest imponująca. Rozglądając się za nową zawartością szafy malucha warto sprawdzić rozmiarówkę ubranek dla dzieci, jakie prezentują poszczególni producenci. Zdarza się bowiem, że różne marki mają różną "rozmiarówkę".