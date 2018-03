Modele smartfonów Samsung i Lenovo najbardziej pożądane w naszym kraju

Liderem globalnej sprzedaży smartfonów w czwartym kwartale został Samsung, który sprzedał ponad 74 miliony urządzeń. Jednocześnie pochwalić się dobrym wynikiem może Huawei, który w IV kwartale sprzedał 43,9 mln smartfonów. Mowa przede wszystkim o modelach z serii Mate. W naszym kraju bardzo dobre wyniki sprzedaży oprócz Samsunga odnotowała także firma Lenovo produkującej smartfony pod brandem Motorola.

Natomiast 5 najczęściej kupowanych smartfonów w Polsce (według sklepu Redcoon) z ostatnich 3 miesięcy to Samsung Galaxy A3, Lenovo A 512/4GB, Apple iPhone 7, Lenovo K6 oraz Xiaomi Redmi Note 3.

Wiele osób zdecydowało się na zakup Samsunga Galaxy A3 oferowanego w cenie około 1000 zł. Jest to smartfon wyposażony w szklaną obudowę, którą cechuje odporność na pył oraz wodę. Model ten posiada 4,7-calowy ekran AMOLED, 8-rdzeniowy procesor Exynos 7870, który wspierany jest przez 2 GB pamięci RAM. W porównaniu do poprzedniej generacji, w Galaxy A3 (2017) można znaleźć także czytnik linii papilarnych. Natomiast Lenovo A 512/4GB to model niskobudżetowy. Jego cena to około 200 zł. Smartfon wyposażony jest w 4-calową matrycę IPS, czterordzeniowy procesor oferujący taktowanie 1.3 GHz, 512 MB pamięci RAM oraz 4 GB pamięci na dane. Apple iPhone 7 posiada bardzo szybki procesor, wysoką rozdzielczość na 4,7-calowym ekranie. Wiele osób wybiera telefon z nadgryzionym jabłkiem przede wszystkim ze względu na bardzo intuicyjny interfejs oraz wysokiej jakości aparat, zaś Lenovo K6 oferuje dobrą wydajność za sprawą procesora Qualcomm MSM8937 oraz 2 GB pamięci RAM. Warto również wspomnieć o tym, że ten smartfon wyposażony jest w moduł Dual SIM, dzięki czemu można korzystać z dwóch kart jednocześnie. Ostatni z piątki - Xiaomi Redmi Note 3 - to bardzo dobry smartfon dla kogoś, kto ceni sobie funkcjonalność oraz wydajność, ale nie chce wydawać na telefon dużej ilości gotówki. Model ten wyposażony jest w bardzo mocny procesor Qualcomm Snapdragon 650, 3 GB pamięci RAM oraz 5,5-calowy ekran wyświetlający obraz w rozdzielczości Full HD. Warto również wspomnieć o tym, że Redmi Note 3 wyposażony jest w bardzo pojemną baterię. 4000 mAh pozwoli na długą pracę smartfona bez konieczności ponownego ładowania.

Według analityków Polacy nadal najchętniej wybierają smartfony wyposażone w system Android. Nie powinno to nikogo nie dziwić, ponieważ nawet ogólnoświatowe raporty sprzedażowe mówią same za siebie. To właśnie system Google jest najpopularniejszym na świecie. W Polsce Android ma aż 89% udziałów, natomiast iOS zaledwie 11%. Według raportów udział pozostałych systemów był wręcz symboliczny. To za sprawą wycofania przez Microsoft marki Lumia, która oferowana była z systemem Windows Phone.

Może jednak zastanawiać ogólny spadek sprzedaży smartfonów na świecie. Dlaczego tak się dzieje? Jednym z czynników może być problem z dostępnością konkretnego modelu. Przykładem niech będzie opóźnienie Apple iPhone X na jednym z największych rynków. Mowa oczywiście o Chinach. Kolejnym problemem, który sprawia, że sprzedaż smartfonów spada może być użycie coraz lepszych konstrukcji. Z racji tego, że różnica pomiędzy kolejnymi generacjami smartfonów jest coraz mniejsza wiele osób nie decyduje się na zakup nowego modelu, ponieważ obecnie używany nadal jest w dobrej kondycji i wcale technologicznie nie odbiega od tych najnowszych.

Źródło: WHITE-MAGICK