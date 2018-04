Model biznesowy - sprzedaż bezpośrednia

Otwierając własny sklep internetowy, trzeba wiedzieć, że jest on w momencie startu tak samo popularny, jak każda nowa witryna tworzona w sieci - nikt o niej nie wie, a w wyszukiwarce pojawia się dopiero po jakimś czasie (i to dość nisko). Największą wadą modelu biznesowego sprzedaży bezpośredniej jest więc trudność związana z dotarciem do potencjalnych klientów, szczególnie bez popularnej strony i rozpoznawalnej marki.

Plany bezpośredniej sprzedaży należy więc zacząć od przemyślenia tego, jak oferta zostanie zaprezentowana potencjalnym klientom. Do dyspozycji przedsiębiorców jest wiele narzędzi, głównie płatnych. Najpopularniejszym sposobem jest po prostu wykupienie dodatkowych reklam. W tym przypadku prym wiedzie wyszukiwarka Google, gdzie wyniki można prezentować w zależności od tego, o co pytają internauci. Popularnym wyborem są porównywarki cen, gdzie właściciel strony płaci za każde przejście internauty z wyników wyszukiwania produktów.

Jednym z ciekawych sposobów na obejście wydatków związanych z promocją jest stworzenie bloga, na którym można dzielić się informacjami dotyczącymi sprzedawanych produktów. Dopiero z niego ruch kierowany jest do sklepu.

Dobrym przykładem nowoczesnego zastosowania modelu sprzedaży bezpośredniej są popularne blogerki modowe, które obok swoich znanych witryn uruchamiają również sklepy z projektowanymi przez siebie ubraniami.