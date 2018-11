Moda na kobiece voiceboty

Aplikacje pozostają priorytetem inwestycyjnym dla 68% marketerów, 40% z nich za najważniejszą inwestycję tego roku uważa jednak implementację głosowych botów. To znacznie więcej niż w przypadku chatbotów, które są kluczową technologią dla 25% respondentów. Mniej istotne okazały się także rozwiązania bazujące na wirtualnej rzeczywistości (VR).

Przy wyborze wirtualnego asystenta głosowego, firmy zwracają uwagę przede wszystkim na jego ton. Istotne są również szybkość mówienia, akcent oraz…płeć. Aż 54% respondentów badania woli, by voicebot był kobietą. Jedynie 17% z nich uważa, że lepszym rozwiązaniem jest „pan asystent”, zaś 29% woli nie określać jego płci.

Marketing potrzebuje talentów IT

Ponad połowa dyrektorów i ekspertów ds. marketingu przyznała, że zwiększy zatrudnienie specjalistów IT, w tym deweloperów czy projektantów User Experience, jak również badaczy danych. Jest to ściśle związane z przebudową dotychczasowych kanałów kontaktu z klientami i implementowaniu w nich nowych rozwiązań. Jak przekonywał Gartner w jednej ze swoich ostatnich analiz, do 2021 roku marki będą w stanie zwiększyć swoje przychody z internetowej sprzedaży nawet o 30% poprzez wyposażenie swoich stron internetowych w systemy konwersacyjne.

Źródło: inPlus Media