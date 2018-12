Moda damska sezon jesienno – zimowy

Moda disco z lat 80.: Wielki powrót

Lata 80. to były niewątpliwie czasy hedonizmu – maksymalne korzystanie z życia i manifestowanie zarobionymi pieniędzmi. Szczególnie widać to w tamtej modzie, w której poza krzykliwymi kolorami, wyróżniającymi się, natapirowanymi fryzurami czy ostrym makijażem, jednym z ważniejszych elementów stylizacji było wielkie logo znanej marki, żeby pokazać innym, że stać nas na drogie ubrania.

Moda damska lata 80 to ogromna inspiracja dla ówczesnej mody, projektantów i producentów odzieży, obuwia i dodatków. Panowało wtedy odważne mieszanie stylów: nadmiernie powiększone i podkreślone ramiona – hitem były wtedy poduszki w sukienkach, marynarkach czy płaszczach – wąska, wyraźnie podkreślona talia, wysoki stan,koszule z bufkami w wersji maxi, ekstrawagancka biżuteria i jaskrawe kolory, to wszystko wróciło jak bumerang.

Moda damska lata 80 lub inaczej moda damska disco wniosła też takie elementy stylizacji, jak elastyczna opaska trzymająca włosy, leginsy czy koszulki o sportowym kroju, a także adidasy i dodatki ze sztucznego tworzywa na czele ze słynną, połyskującą lycrą – która z kobiet nie ma chociaż jednego elementu tej garderoby? Także moda damska jesień zima 2018/2019 to istna wyprawa w czasie i przestrzeni.

Zwierzęce wzory ubrań znów w modzie

Moda damska w sezonie jesienno-zimowym sprowadza się w zasadzie do jednego motta – będziesz wyglądać na tyle stylowo, na ile „dzika” będzie twoja fantazja. Cętki, zebra i odrobina wężowych tłoczeń – tym mówią do nas ubrania, buty i dodatki w sezonie 2018/2019.

Gdziekolwiek nie zajrzysz, czy do małych butików, czy do sklepów internetowych czy salonów sieci, moda damska zwierzęce wzory grają tam jedną z głównych ról. Sukienki, swetry, koszule, spódnice, spodnie, a nawet buty – zwierzęce wzory są wszędzie! A pomyśleć, że jeszcze dekadę temu takie printy były kojarzone głównie z kiczem.

Lamparcie cętki czy wężowy nadruk widać na sukienkach, koszulach, swetrach, spodniach, nawet na puchowej kurtce czy płaszczu. W zasadzie nie ważne, co wybierzesz, bo w tym przypadku każda decyzja będzie właściwa. Moda damska zwierzęce wzory, to jest to, co tygrysy lubią najbardziej, a dodatkowo pasuje kobietom o każdym typie urody. No, ale jeśli nie jesteś przekonana do takiej dzikości na co dzień w pełnym wymiarze, zacznij od botków czy torebki na specjalne okazje i oswajaj zwierza!

Damskie stylizacje: powrót neonowych kolorów

To nie koniec wariacji jakie oferuje moda damska jesień zima. Rudości, brązy, karmele, oranże, tony czekolady, kawy latte czy butelkowe zielenie – to kolory, kojarzące się z jesienią. Jednak na chwilę masz zapomnieć o tej jesiennej palecie barw. Receptą na najbliższe pochmurne dni będą damskie neonowe stylizacje – odważne, energetyczne, widoczne nawet w ciemności. Bo moda damskajesień zima to menu jaskrawych kolorów widoczne praktycznie w każdym elemencie ubioru.

Jeżeli nie jesteś na tyle odważna, żeby przeważały u ciebie damskie neonowe stylizacje, postaw na dodatki w tej tonacji. Limonka bardzo dobrze sprawdzi się jako kolor akcesoriów. Klasyczną stylizację możesz "podkręcić", też za pomocą okularów przeciwsłonecznych w limonkowych plastikowych oprawkach albo pary odblaskowych sneakersów. Torba, buty lub pasek w energetycznej barwie to świetne przełamanie klasycznej stylizacji, które podbije nawet najspokojniejsze looki. Nic tak nie doda też energii o tej porze roku jak dawka neonowej, limonkowej zieleni podanej w formie czapki, szalika czy rękawiczek. Jeśli jednak damskie neonowe stylizacje, czy zwierzęce wzory nie przemawiają do ciebie, a chciałabyś jednak odmienić swoją garderobę to moda damska jesień zima proponuje nadruk imitujący maść afrykańskiej zebry. Biało-czarny print świetnie się sprawdzi w spokojnej stylizacji do pracy.

Dla tych bardziej odważnych kobiet, damska moda disco kokietuje kanarkową zielenią lub skórką kwaśnej limonki w postaci sukienki, garnituru (!), ciepłego swetra, kurtki. Moda damska 2018/2019 nie zapomina też o propozycji na trening – przecież moda damska lata 80, to przede wszystkim sportowe ubrania, era plastiku i aerobicu. Wystarczy, że zamiast crop topu założysz sportowy neonowy biustonosz, a już nikt nie zarzuci ci ignorancji nawet na siłowni. Jeśli masz jednak wyjątkowo dziką naturę, to zwierzęce wzory na materiałach w ostrych neonowych kolorach zrobią z ciebie nie tylko gwiazdę na parkiecie, ale w najbardziej ruchliwym miejscu w godzinach szczytu – możesz być tego pewna.

Pamiętaj, że moda damska jesień zima, to jakieś szaleństwo, w makro lub choćby w mikro wydaniu. Jedno jest pewne – każda z nas znajdzie coś w niej dla siebie!