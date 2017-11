MOC planuje zainwestować około 150 mln zł w startupy w Polsce i zagranicą

Market One Capital jest funduszem venture capital. Ludzie, którzy go tworzą są obecni w branży technologicznej od lat. Zarządzają nim cztery osoby rozwijające do tej pory dwa znane w Polsce fundusze: Protos VC (Marcin Kurek, Jakub Ślusarczyk, Michał Skrzyński) i Hedgehog Fund (Marcin Zabielski). MOC inwestuje w spółki z Polski i Europy (głównie Hiszpania, Włochy, Rumunia, Ukraina). Fundusz skupia się na dwóch głównych kategoriach - przede wszystkim Marketplace (Saas based) oraz Software. Jego działalność koordynowana jest z dwóch biur: w Warszawie i Barcelonie.

W fundusz VC MOC postanowiły zainwestować m.in. najbardziej znane postacie polskiej sceny startupowej i venture capital, między innymi Przemek Gacek i Maciej Noga (założyciele Pracuj.pl), Mariusz Gralewski (założyciel Znanylekarz / Docplanner), Marcin Grzymkowski (założyciel Eobuwie.pl), Paweł Chodaczek (Adpilot, Cloud Technologies, RTB House) oraz Tomasz Kraus i Łukasz Haluch (założyciele Brainly.com). Oprócz przedsiębiorców, którzy stworzyli jedne z najbardziej znanych polskich startupów, w MOC zaangażują kapitał także doświadczeni inwestorzy i fundusze VC z Polski i Europy: Paweł Chudziński (partner w Point Nine Capital), Enern Investments, RTA Ventures oraz Xevin Investments.

"Naszym celem jest inwestować w to, na czym najlepiej się znamy i uważamy, że jest najbardziej przyszłościowe, czyli 'SaaS based Marketplaces'. Projekty biznesowe w tym modelu mają olbrzymi potencjał. Obecnie wiele branż się zmienia, digitalizuje i potrzebuje dobrze pomyślanych, innowacyjnych rozwiązań, +kojarzących+ dostawców usług i produktów z tymi, którzy ich poszukują. Chcemy finansować najlepsze projekty w tej kategorii" tłumaczy Marcin Zabielski, partner w MOC.

"Nasze zaangażowanie w ramach InnovFin EFSI w MOC to druga inwestycja EFI w venture capital w Polsce i jedna z najbardziej obiecujących propozycji funduszy, które EFI przeanalizował w kraju. Mamy nadzieję, że wsparcie EFI dla MOC będzie silnym sygnałem, że polski rynek venture capital dojrzewa i dogania inne regiony Europy" wskazał Patric Gresko, dyrektor ds. venture capital w EFI.

"Jesteśmy wdzięczni za zaufanie jakim obdarzyła nas tak prestiżowa instytucja jaką jest EFI. Dzięki naszym inwestorom powstanie prawdziwy 'tech dream team'. To bardzo ważne, aby współpracować z ludźmi, z którymi dzielisz te same wartości i od których możesz się wiele nauczyć" powiedział Marcin Kurek, partner w MOC.

Według Andżeliki Możdżanowskiej, sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju i pełnomocnika rządu ds. małych i średnich przedsiębiorstw, innowacyjne przedsiębiorstwa na wczesnych etapach rozwoju dotykają liczne trudności w dostępie do finansowania projektów np. ze względu na brak historii kredytowej czy ponadprzeciętne ryzyko komercjalizacji. Kolejna umowa EFI z polskim funduszem VC w ramach Planu Inwestycyjnego dla Europy pozwoli na wsparcie małych i średnich przedsiębiorców, przez zapewnienie im dostępu do finansowania inwestycji podwyższonego ryzyka, niezbędnego do budowania istotnych przewag rynkowych - tłumaczy Możdżanowska.

Z kolei Piotr Dardziński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaznaczył, iż unijny program Horyzont 2020 ma za zadanie poprawę konkurencyjności Europy, poprzez wzrost innowacyjności i zachęcenie sektora prywatnego do zwiększenia wydatków na działalność badawczo-rozwojową i innowacje. Nowa umowa EFI z funduszem MOP udowadnia zdaniem Dardzińskiego, że prężna i kreatywna gospodarka Polski oferuje wiele interesujących możliwości inwestycyjnych związanych z innowacyjnymi technologiami.

"Nowa polska umowa świadczy o sukcesie funduszu MOC. Kolejny polski zespół zarządzający dowiódł, że stanowimy realną i skuteczną konkurencję dla zachodnioeuropejskich funduszy w walce o wsparcie dla biznesu z programów ramowych UE" - uważa Arkadiusz Lewicki, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.

Więcej informacji na http://marketonecapital.com

InnovFin Equity jest częścią InnovFin - nowej generacji unijnych instrumentów finansowych i doradczych, uruchomionych w ramach programu Horyzont 2020 w celu ułatwienia dostępu do finansowania dla innowacyjnych przedsiębiorstw. "InnovFin - finansowanie UE dla innowatorów" umożliwi wsparcie w wysokości ok. 50 mld euro dla inwestycji w działalność badawczo-innowacyjną w Europie. Na InnovFin Equity składa się szereg instrumentów kapitałowych dla przedsiębiorstw we wczesnych fazach rozwoju, oferowanych we współpracy z EFI. Celem produktu jest poprawa dostępu do kapitału wysokiego ryzyka dla przedsiębiorstw we wczesnych fazach rozwoju, angażujących się w działalność badawczo-innowacyjną, przede wszystkim przez wspieranie funduszy kapitałowych inwestujących w poszczególne przedsiębiorstwa.

Plan Inwestycyjny dla Europy, tzw. "Plan Junckera", to priorytetowe przedsięwzięcie Komisji Europejskiej. Jego celem jest zwiększenie poziomu inwestycji, przyśpieszenie wzrostu gospodarczego i wzrost zatrudnienia. Będzie to osiągnięte przez lepsze wykorzystanie zasobów finansowych, usuwanie barier inwestycyjnych i zapewnienie pomocy technicznej dla projektów inwestycyjnych. Głównym filarem Planu Inwestycyjnego jest Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych, którego celem jest uruchomienie inwestycji o wartości 315 mld euro.