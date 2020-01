Mobilny Listonosz: 30 tys. nowych tabletów trafi w ręce listonoszy Poczty Polskiej

Współpraca Poczty Polskiej z konsorcjum Integrated Solutions i Orange Polska, umożliwi zakup 30 tys. tabletów Samsung Galaxy Tab Active 2 wraz z usługą transmisji danych, licencją do systemu dedykowanego do zarządzania flotą urządzeń oraz usługi napraw serwisowych. Umożliwi to realizację projektu Mobilny Listonosz. Łączna wartość umowy to ponad 116 mln zł.