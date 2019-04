Mobilność jest kobieca

Jeszcze dekadę temu układ był prosty - komputery służyły do korzystania z internetu, telefony do dzwonienia i SMS-ów. Marka SMSAPI tworząc raport “Komunikacja marki - Oczekiwania Konsumenta” postanowiła zapytać m.in. o to, do jakich celów wykorzystujemy konkretne urządzenia. Większość badanych (59%) stwierdziła, że wiadomości z ofertą promocyjną chętniej przeczyta w telefonie niż na komputerze. Jednak na kolejnych etapach kontaktu z e-sklepem, im bliżej zakupu, tym bardziej sympatia użytkowników przesuwała się w stronę dużego ekranu - 65% stwierdziło, że płatności woli dokonać na komputerze.

Wgląd w wyniki badania ujawnia też, że w pewnych grupach respondentów sympatia do urządzeń mobilnych jest większa. Co dość oczywiste, ze smartfonów chętniej korzysta młodzież niż pokolenie ich rodziców. Zaskakująca jest za to większa popularność smartfonów u kobiet niż u mężczyzn. W badaniu dla czterech wybranych etapów kontaktu konsumentów ze sklepami internetowymi (odebranie wiadomości promocyjnej, wyszukiwanie oferty, przeglądanie sklepu, płatność), wśród kobiet smartfon ma o kilkanaście procent więcej punktów procentowych niż u mężczyzn. Największa różnica (21,1%) pojawia się przy wyszukiwaniu interesujących ofert. Na telefon wskazało 49,4% kobiet i 28,3% mężczyzn. Podobnie wysoka rozbieżność występuje przy pytaniu o odbieranie wiadomości z ofertą promocyjną.

Wnioski te są zbieżne z wynikami analizy brytyjskiej firmy badawczej UKOM, która w 2016 r. sprawdziła, jak wygląda ilość czasu spędzanego w sieci z różnymi urządzeniami ze względu na płeć użytkowników. Kobiety aż w 65% korzystały z internetu przez smartfony i tablety. Dla mężczyzn ten wynik był o 16% niższy. Niedawno zaś polska firma Gemius policzyła wizyty w najpopularniejszych serwisach, dzieląc je wg. urządzenia i płci. W przypadku większości z nich odsłony mobilne zrównały się praktycznie z desktopowymi. Wyjątkiem są wizyty na portalach zakupowych (Allegro, OLX i Ceneo) oraz newsowych (Onet, WP, Gazeta) wśród kobiet, gdzie wejścia ze smartfonów i tabletów są o ok. 20% częstsze niż z komputerów.

Pełen raport “Komunikacja marki - Oczekiwania Konsumenta” dostępny jest pod tym adresem.

Źródło: SMSAPI