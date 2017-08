Mobilna kampania video – 5 zasad jak zrobić to dobrze

Jeszcze niedawno reklama video była traktowana jako jedna z możliwych opcji w portfolio działań marketingowych. Dziś to kluczowy element każdej kampanii. Dzieje się tak, nie tylko dlatego, że video zdobywa coraz większy udział w ogóle ruchu internetowego, ale także dlatego, że taki sposób przekazywania treści jest dla użytkowników bardziej czytelny.

Planując kampanię video, warto zaadoptować podejście ‘mobile first’. Dlaczego? Po pierwsze, smartfon to urządzenie, z którym większość użytkowników praktycznie nie rozstaje się w ciągu dnia, także wtedy, kiedy nie ma dostępu do urządzenia typu desktop. Po drugie, skala blokowania treści reklamowych w kanałach mobilnych jest wciąż nieporównywalnie mała, w stosunku do urządzeń desktop. Na przykład badanie PageFair i Adobe z 2015 r. podało, że jedynie 2 proc. blokad wyświetleń reklamy odbywa się na urządzeniach mobilnych. To szczególnie istotne biorąc pod uwagę, że Polska wciąż wiedzie prym pod kątem popularności aplikacji do blokowanie reklam.

5 zasad skutecznej kampanii video w kanałach mobilnych:

1. Poznaj preferencje użytkowników

Od strony technicznej, skuteczne video powinno wychodzić naprzeciw temu, w jaki sposób użytkownicy na co dzień korzystają z telefonów. Większość z nich przegląda Internet, trzymając smartfona pionowo, dlatego warto tworzyć video również w tym formacie. Co więcej, z urządzeń mobilnych często korzystamy w miejscach publicznych, co wymusza wyciszenie dźwięku. Video powinno być czytelne również w tym trybie lub zaopatrzone w napisy.

2. Dostosuj formę do medium

To, co będzie wyglądało dobrze na ekranie komputera, niekoniecznie będzie czytelne po wyświetleniu w telefonie.

3. Liczy się czas, czyli video nie może by za długie

Zdecydowana większość (70 proc.) marketerów przepytanych przez YourAppi uważa, że optymalna długość video wyświetlanego w kanałach mobilnych to 15 sekund lub mniej.

4. Stwórz użyteczny content

Wykorzystaj format video do przekazania informacji o produkcie lub usłudze, które trudno przekazać za pomocą tekstu. Postaw na tak zwane how to videos.

5. Wybierz odpowiedni sposób mierzenia efektywności

Aby móc prawidłowo określić efekty naszych działań, niezbędny jest dobór sprawdzonej technologii pomiaru. W tym celu pomocne bywają rozwiązania adserwerowe, dopasowane do sporządzonych przez Związek Pracodawców Branży Internetowej (IAB) specyfikacji dla publikowanych w sieci www treści wideo, np. VAST czy VPAID. Oprócz standardowych wskaźników mierzenia efektywności, takich jak odsłony czy kliknięcia, w zależności od celów kampanii, możemy mierzyć np. długość i czas obejrzanego materiału, pełne obejrzenia filmu czy sposób, w jaki użytkownik wchodził w interakcje z treściami. Wsparciem w procesie pomiaru efektywności może być również dobór narzędzia do mierzenia widzialności reklamy wideo (tzw. viewability) spełniającego wytyczne określone przez MRC (Media Rating Council).

Porady przygotowali Grzegorz Chyliński i Dariusz Werelich z Adrino