Mobile Trends Conference - ostatnie dni dzielą nas od święta mobile w Krakowie!

Znani są już wszyscy prelegenci, jacy wystąpią w Starej Zajezdni Kraków by DeSilva oraz

nominowani do branżowych Oscarów, którzy mają szansę na zwycięstwo w konkursie Mobile

Trends Awards. Miejsce szczególne - wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. To właśnie tam uczestnikom przyjdzie się uczyć, inspirować, spotykać ciekawych ludzi, nawiązywać nowe relacje biznesowe i świętować po raz ósmy!

Kto pojawi się na scenie?

Niektórzy z prelegentów przylecą specjalnie dla pasjonatów branży mobile aż z San Francisco czy

Paryża! Nie zabraknie także polskich specjalistów z licznymi sukcesami na swoich kontach. Wśród

prelegentów znajdują się przedstawiciele takich firm jak: Artegence, DDOB, DevaGroup, Efigence,

Empik, e-point, Flying Bisons, Future Mind, Google, Grupa Radiowa Agory, Grupa WM, iTaxi.pl,

LifeTube, Miquido, Mobee Dick, Mobter, morele.net, Santander Bank Polska, Upside czy Uxeria.

Każde wystąpienie poparte jest wieloletnimi doświadczeniami ekspertów, dzięki czemu zyskuje

wymiar praktyczny, a konkretne wskazówki mogą zostać wykorzystane przez słuchaczy we własnej działalności.

Kogo nie może zabraknąć w marcu w Krakowie?

Mobile Trends Conference to największa w Polsce cykliczna konferencja o trendach w marketingu,

m-commerce, projektowaniu aplikacji, designie, UX, UI oraz nowych technologiach, adresowana

do ludzi, którzy chcą wiedzieć wszystko o trendach mobilnych. Edycja ta powstała w odpowiedzi

na zapotrzebowanie zgłaszane przez uczestników dotychczasowych spotkań i z uwzględnieniem ich propozycji.

To wydarzenie dla managerów i kierowników działów, marketingowców i marketerów, specjalistów do spraw reklamy, promocji i marketingu, grafików, projektantów aplikacji, działów mobile,

designerów, biznesmanów, strategów biznesowych, właścicieli firm oraz oczywiście pasjonatów branży mobile.





Do kogo powędrują prestiżowe statuetki?

Do tej pory zostało wyróżnionych już około 350 projektów. W ubiegłym roku do grona zwycięzców

dołączyli m. in.: mBank, Politechnika Warszawska, Wydawnictwo F5, Diabdis, Digital Melody, x-

kom, Tymbark, Edward.ai, FOLX oraz Rossman SDP. W tym roku kolejne marki odbiorą zasłużone

statuetki. Oto pełna lista nominowanych w konkursie Mobile Trends Awards.

Są to nagrody przyznawane przez Kapitułę Konkursową złożoną z wybitnych ekspertów od lat związanych z branżą mobile. Wręczane są co roku firmom, które z sukcesem wdrażają i rozwijają technologie mobilne. Statuetki zostaną rozdane podczas uroczystej gali 7 marca.

Gala i impreza networkingowa odbędą się w stylu The Great Gatsby, a każdy z uczestników będzie

miał okazję na własnej skórze doświadczyć odrobiny magii dzięki obecności wielokrotnie

nagradzanego iluzjonisty Karola Sanetti. Ponadto przygotowano specjalne pokazy gwiazdy

wieczoru, zespołu Jazz Like That.

Wydarzenie objęte jest patronatem honorowym Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa

Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Wojewody Małopolski Piotra

Ćwika, Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego, Prezydenta Miasta

Krakowa Jacka Majchrowskiego, stowarzyszenia IAB Polska, portalu gomobi.pl.

Organizatorem wydarzenia jest ClickMaster Polska, firma specjalizująca się w tworzeniu

dedykowanych stron mobilnych, stron responsywnych (RWD) oraz aplikacji webowych. Złotym

Sponsorem konferencji został natomiast Santander Bank Polska. Konferencja objęta jest także

certyfikacją DIMAQ, dzięki czemu można otrzymać aż 10 punktów recertyfikacyjnych za udział w niej.

Każdy uczestnik konferencji ma wstęp na galę MTA oraz imprezę networkingową po niej. Na

wszystkich, którzy chcą na bieżąco poznawać najnowsze trendy w biznesie czekamy w Krakowie 7

i 8 marca!

Prelegenci

Program

Więcej informacji o konferencji MTC2019: https://2019.mobiletrends.pl/

Więcej informacji o gali MTA2018 i imprezie networkingowej: https://mobiletrendsawards.pl/

Mobile Trends Conference 2019: 7-8 marca 2019 r.

Miejsce: Stara Zajezdnia Kraków by DeSilva, ul. Świętego Wawrzyńca 12