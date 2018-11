Mobile Trends Conference 2019. Praktycznie o biznesie mobilnym

Być gotowym na to, co niesie przyszłość

Marcowa Mobile Trends Conference odbędzie się już po raz ósmy! Ponownie będą to dwa niezwykle inspirujące i pouczające dni, z wieloma okazjami do nawiązywania nowych relacji biznesowych, poświęcone w pełni tematom związanym z branżą mobile oraz nowymi technologiami. Prelegenci omówią najnowsze trendy, ale także wskażą prognozy na przyszłość i rekomendacje z nimi związane. Rejestracji można dokonać na stronie MTC2019.

Bo każdy jest mobile

MTC2019 to konferencja kierowana do biznesu i mająca na celu propagowanie nowych technologii mobilnych. Zapraszamy managerów i kierowników działów, marketingowców i marketerów, specjalistów do spraw reklamy, promocji i marketingu, developerów, grafików, biznesmanów, designerów, specjalistów e-commerce, właścicieli małych i dużych firm oraz oczywiście wszystkich pasjonatów branży.

O czym będzie

Nie zabraknie tematów dotyczących zagadnień takich jak: projektowanie, UX, design, big data, analityka, VR, AR, IOT, AI, pokolenie Z, marketing, social media, chatboty, voice search, voice interface, e-commerce oraz wielu innych związanych z aktualnymi trendami. Najnowsze wiadomości pozwolą uczestnikom bez problemu poruszać się po nowej rzeczywistości mobile i podpowiedzą, jak reagować na bieżące zmiany. Pomogą case studies, sposoby innych na sukces oraz recepty na kryzys.

A może chcesz podzielić się swoją wiedzą?

Wciąż czekamy na zgłoszenia specjalistów, którzy chcą wystąpić na naszej scenie. Jeśli masz praktyczne wskazówki, którymi chcesz się podzielić, pracujesz nad nowym projektem, który wiele Cię nauczył, od wielu lat systematycznie wdrażasz rozwiązania z zakresu mobile w swojej firmie lub już teraz pojawił się w Twojej głowie ciekawy temat warty dyskusji, zgłoś się koniecznie!

Jeśli chcesz dołączyć do grona inspirujących mówców, ekspertów w swoim fachu, wypełnij zgłoszenie na stronie dla mówców MTC2019.

Najlepsze rozwiązania mobilne 2018 roku - wciąż szansa na nominację

Tradycyjnie konferencji towarzyszyć będzie uroczysta gala wręczenia nagród Mobile Trends Awards. Prestiżowe statuetki zostaną rozdane 7 marca 2019 r. Możemy spodziewać się wielu dodatkowych atrakcji, a po części oficjalnej zaplanowano, jak co roku, imprezę, która pozwoli wszystkim tym, którzy cenią wartość networkingu, na nawiązanie nowych relacji. W tym roku Mobile Trends Awards to wiele nowości – zmienione zostały kategorie, a do kapituły konkursowej dołączyli nowi eksperci z branży mobile, IT i nowych technologii.

Zgłoszenia można wysyłać za pomocą formularza na stronie. Masz ciekawy projekt, którym chcesz się pochwalić? Każdy ma szansę na nominację!

W pigułce

Mobile Trends Conference 2019: 7-8 marca 2019 r.

Miejsce: Stara Zajezdnia, Kraków

Rejestracja || Call for papers || Zgłoszenia do Mobile Trends Awards

