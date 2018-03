Mobile Trends Conference 2018 już za nami! Sprawdź, jak było tym razem!

W tym roku konferencja trwała dwa dni bez podziału na bloki tematyczne. Kierowano się bowiem ponownie zasadą, że kluczem do sukcesu jest szeroka wiedza oraz możliwość kooperacji pomiędzy różnymi zespołami, a pomagają w tym pogłębione kompetencje z zakresu różnych dziedzin. W każdym dniu występowali prelegenci omawiający zagadnienia z kilku obszarów w ramach tematyki mobile. Kto okazał się najlepszy?

Bartłomiej Sobczak (Empik) najlepszym prelegentem #MTC2018

Zdecydowanym faworytem podczas konferencji okazał się Bartłomiej Sobczak, który opowiadał o tym, z jakimi problemami zderza się Empik w obszarze mobile i jakie w związku z tym widzi możliwości. Swoim wystąpieniem udowodnił, że mobile sprzedaje i jest nieodłącznym wsparciem offline i online. Warto dodać, że był to debiutancki występ, do czego prelegent przyznał się na początku, a zdobył największą ilość pozytywnych głosów (średnia 4,72/5,00), czego serdecznie gratulujemy. Był to jednocześnie najlepszy występ pierwszego dnia oraz całej konferencji.

Drugie miejsce pod względem głosów w aplikacji konferencyjnej zdobył Roman Łoziński, który był także faworytem drugiego dnia. Otrzymał ocenę 4,62/5,00. Założyciel agencji Think ECO, wykładowca Szkoły Strategii Marki i współtwórca Szkoły Marketingu Interaktywnego przy SAR, mówił o tym, czego branża mobilna może nauczyć się od reklamowej. Wskazał, gdzie szukać oryginalnych pomysłów i inspiracji do wykorzystania w mobile.

Trzecie miejsce zajął Krzysztof Marzec (DevaGroup) ze średnią głosów 4,57. Certyfikowany trener Google AdWords oraz certyfikowany specjalista Google Analytics specjalnie dla nas zebrał dane i przypadki, które zobrazowały jak ważnym elementem strategii jest mobile. Pokazał jak w praktyczny sposób wykorzystać go do zwiększania sprzedaży i zasięgów.

Nagrody Mobile Trends Awards rozdane!

1 marca 2018 roku po raz siódmy przyznano nagrody Mobile Trends Awards. Warto sprawdzić, które rozwiązania wyprzedziły silną konkurencję i zasłużyły na miano najlepszych w poprzednim roku. Nagrody MTA trafiły do zwycięzców w 10 kategoriach. Kapituła konkursowa, składająca się z ekspertów branży mobile i IT, po długich obradach, wyłoniła projekty i kampanie najbardziej zasługujące na wyróżnienie. Zwycięzcami zostali m.in.: Politechnika Warszawska, Diabdis, x-kom czy Tymbark. W konkursie został także wzięty pod uwagę głos internautów, którzy wybierali swoich faworytów podczas głosowania online. Byli to kolejno od pierwszego miejsca: mBank za aplikację mobilną mBank PL w wersji 3.0, Rossmann SDP za aplikację Rossmann PL (realizator: Rossmann SDP i Listonic) oraz Filmweb za mobilną wersję strony www.filmweb.pl.

Lista wszystkich zwycięzców dostępna jest na stronie

https://2018.mobiletrends.pl/mta/glosowanie

Gwiazdą wieczoru była Weronika Curyło – finalistka The Voice of Poland, która swoim głosem oczarowała zarówno nominowanych, jak i publiczność. Zaśpiewała największe hity i zachwyciła wszystkich gości zgromadzonych w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie.

Quiz wiedzy o mobile i nagrody dla najlepszych

Na zakończenie drugiego dnia odbył się quiz wiedzy o mobile, w którym najwytrwalsi uczestnicy mogli zmierzyć się w rywalizacji o miano eksperta. Za pomocą aplikacji Kahoot! odpowiadali na pytania z dziedziny mobile, dotyczące prelekcji oraz ogólnie branży. Po zaciętej rywalizacji wyłoniono trzech zwycięzców, a kolejne miejsca, aż do dwudziestego, mogły liczyć na nagrody pocieszenia.

Sponsorami Mobile Trends Conference 2018 byli: Bank Zachodni WBK, SerwerSMS, In'saneLab, Green Cell, Alterkom, Miquido, Mood Up Team, Norbsoft, 3S Fibertech oraz Mobee Dick. Patronaty honorowe nad Mobile Trends Awards objęli: Ministerstwo Cyfryzacji, Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa oraz Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski. Patronat nad MTC oraz MTA objęło IAB Polska. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawowało ponad 25 patronów medialnych, których pełna lista dostępna jest na oficjalnej stronie wydarzenia https://2018.mobiletrends.pl/.

Organizatorem Mobile Trends Conference & Awards po raz siódmy była firma ClickMaster Polska.

Już wkrótce na fanpage'u https://www.facebook.com/mobiletrendspl/ dostępna będzie fotorelacja z dwóch dni wydarzenia. Prelekcje i prezentacje udostępnione zostaną natomiast na stronie https://2018.mobiletrends.pl/program.

Już teraz zapraszamy na kolejną edycję MTC do Krakowa!

Dziennik Internautów był patronem medialnym wydarzenia.