Mobile Trends Conference 2017 za nami! Zobacz, jak było w tym roku w Krakowie

W tym roku podczas Mobile Trends Conference zrezygnowano z podziału na dni, zgodnie z dewizą, że szeroka wiedza i kompetencje są kluczem do efektywnej kooperacji między zespołami, a zatem funkcjonowania całej firmy. Każdego dnia wystąpiło grono prelegentów będących specjalistami w różnych dziedzinach. Konkurencja była duża, a tegoroczne prelekcje były oceniane przez uczestników naprawdę wysoko. Poniżej przedstawiamy najlepsze prelekcje z poszczególnych dni konferencji.

Roman Łoziński najlepszym prelegentem pierwszego dnia #MTC2017

Pierwszego dnia konferencji najlepszymi prelegentami okazali się Roman Łoziński (4,73/5), Artur Kurasiński (4,38/5) oraz Michał Wiciński (4,04/5). Najlepszy z tego grona, Roman Łoziński, opowiadał o „Braterstwie broni” - czyli o wyzwaniach, jakie stoją przed obecnym pokoleniem 20-latków. Jak stwierdził, gdyby miał obecnie 25 lat, byłby przerażony - a wszystko to przez coraz wyższe wymagania, które młodzi ludzie sami na siebie narzucają, nie mając odpowiedniego wsparcia osób bardziej doświadczonych. W opinii wielu uczestników #MTC2017, swoim wystąpieniem trafił w sedno. Artur Kurasiński mówił o tym, dlaczego VR i AR są technologią przyszłości, choć tytuł jego prelekcji pozornie sugerował zupełnie inne ustosunkowanie do tych rozwiązań. Michał Wiciński z Google natomiast podzielił się wiedzą na temat trendów w wynikach wyszukiwania Google na urządzeniach mobilnych, a konkretnie o zmianach, jakie przyniesie ze sobą wprowadzenie Mobile-First Indexing. Teraz już pod kątem wyszukiwarki najważniejsza będzie mobilna, a nie desktopowa wersja strony. Mobile first!

Wyrównana walka, czyli najlepsze prelekcje dnia drugiego

Najlepszych prelegentów dnia drugiego w momencie zakończenia konferencji dzieliły od siebie dosłownie dziesiętne punktów. Po zakończeniu całej konferencji okazało się, że… mamy remis! Dwóch prelegentów zyskało dokładnie tę samą notę, a byli to Maciej Budzich i Kamil Kozieł (4,73/5). Trzecie miejsce, tuż za nimi, należało do Pawła Sali (4,65/5). Maciej Budzich poświęcił swoją prelekcję tematowi “Myśleć niestandardowo, czyli jak zarazić innych swoim pomysłem” i to właśnie uczynił podczas swojej prelekcji, zaszczepiając w słuchaczach ciekawość wobec jednego ze swoich projektów. Pokazał, jak w bezpośredni i oryginalny sposób (np. zamiast pisać maila, nagrywając wideo) dotrzeć do potencjalnych partnerów tak, aby maksymalnie zwiększyć szanse na uzyskanie od nich pozytywnej odpowiedzi. Jak pokazuje na swoim przykładzie - to działa! Kamil Kozieł rozbawił i zainteresował uczestników MTC swoją prelekcją na temat przepalania budżetu reklamowego, podpowiadając, jak myśleć nieszablonowo, aby odnieść sukces. Paweł Sala swoją prelekcję poświęcił natomiast tematowi, w którym jest specjalistą - a więc skutecznej komunikacji e-mailowej, która przede wszystkim powinna być zwięzła, estetyczna i odpowiednio dopasowana do potrzeb adresata. Zastosowanie się do tych zasad zdecydowanie zwiększa szanse na sukces mailingu.

„Prosto nie znaczy prostacko”, czyli zwycięzca dnia trzeciego: Artur Jabłoński

Niekwestionowanym zwycięzcą wśród prelegentów trzeciego dnia (a także całej) Mobile Trends Conference okazał się Artur Jabłoński (4,84/5), który zachwycił uczestników swoją prelekcją na temat copywritingu w aplikacjach mobilnych (i nie tylko). Każda z udzielonych przez niego rad jest warta zapamiętania i stosowania w praktyce, a najważniejsza brzmi - prościej znaczy lepiej. Koniec również z nic nieznaczącymi frazesami. Jeśli na swojej stronie internetowej masz zapis “Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów...” najwyższa pora go przeredagować! Drugie miejsce na podium zajął Krzysztof Marzec (4,63/5), który podzielił się ze słuchaczami cenną wiedzą na temat mobile AdWords i Analitycs, która na pewno znajdzie swoje zastosowanie w praktyce. Trzecie miejsce zajęło case study Andrzeja Ogonowskiego (4,61/5), podczas którego omówił on przykłady skutecznej komunikacji za pośrednictwem SMS oraz udowodnił, że nie jest to wcale wymierająca formą komunikacji z konsumentami!

Najlepsi prelegenci spośród wszystkich trzech dni Mobile Trends Conference 2017 to Artur Jabłoński, któremu przysługuje pierwsze miejsce, a także… zremisowani Maciej Budzich, Kamil Kozieł i Roman Łoziński. Gratulujemy!

Oscary branży mobile rozdane

8 marca po raz szósty wręczono nagrody Mobile Trends Awards 2016 dla najlepszych projektów mobilnych minionego roku. Statuetki powędrowały do zwycięzców w 10 kategoriach. Wśród tegorocznych zwycięzców znaleźli się m.in. Ania Starmach, Agora, PKO Bank Polski, Samsung czy Onet. Lista zwycięzców dostępna jest pod adresem https://2017.mobiletrends.pl/mta/glosowanie. Zarówno gala, jak i Norbsoft Networking Party odbyły się w filmowym klimacie, jak na miejsce, jakim jest Kijów.Centrum, dawne historyczne Kino Kijów, przystało.

Relację z pierwszego dnia konferencji możecie zobaczyć pod tym linkiem: https://youtu.be/MkI8qZVQztI.

Quiz wiedzy o mobile, czyli nagrody dla najlepiej obeznanych z branżą

Na zakończenie trzech dni konferencji odbył się quiz wiedzy o mobile, w którym wzięli udział najbardziej wytrwali uczestnicy #MTC2017. Przy pomocy aplikacji Kahoot! znawcy mobile odpowiedzieli na 35 różnego rodzaju pytań związanych z prelekcjami oraz ogólną wiedzą o rynku i branży. Rywalizacja sięgała zenitu, a ostatecznie główne nagrody trafiły do pięciu najlepszych graczy, a kolejne 10 osób mogło liczyć na nagrody pocieszenia. Tych, którzy nie doczekali się udziału w quizie, już teraz zachęcamy do uczestnictwa w MTC2018!

Sponsorami Mobile Trends Conference 2017 byli Bank Zachodni WBK, Akamai, Iteo, Sii, SMSAPI, Mobee Dick oraz Norbsoft. Patronaty honorowe nad Mobile Trends Awards objęli Ministerstwo Cyfryzacji, Wojewoda Małopolski Józef Pilch, Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa oraz Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski. Patronat nad MTC oraz MTA objęło IAB Polska. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawowało ponad 20 patronów medialnych, których pełna lista dostępna jest na oficjalnej stronie wydarzenia https://2017.mobiletrends.pl.

Organizatorem wydarzenia jest firma ClickMaster Polska.

Fotorelacja z wydarzenia dostępna będzie już wkrótce na fanpage’u Mobile Trends https://www.facebook.com/mobiletrendspl/. Prelekcje oraz prezentacje będą wkrótce dostępne pod adresem https://2017.mobiletrends.pl/program.