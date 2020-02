Mobile Trends Awards 2019 – poznaj listę nominowanych projektów!

Kto ma szansę na zwycięstwo?

Mobile Trends Awards przyznawane są najlepszym aplikacjom w różnorodnych kategoriach. Nad wyborem oraz jakością nominacji czuwa Kapituła Konkursowa, którą tworzą eksperci od lat związani z branżą mobile (zobacz, kto wchodzi w skład kapituły https://mobiletrendsawards.pl/#kapitula-konkursowa). Nagradzają oni rozwiązania innowacyjne, funkcjonalne oraz przyjazne użytkownikom. Wyłącznie bardzo dobre strony i aplikacje mogą zakwalifikować się do konkursu, a wygrana będzie należeć do najlepszych ze stawki.

10 kategorii, 44 nominowanych, tysiące głosów do oddania

Mobile Trends Awards to nie tylko ocena ekspertów Kapituły Konkursowej, ale również głos fanów technologii mobilnych. Masz swój typ i chciałbyś wpłynąć na wygrane? Od 11 do 22 lutego możesz oddać głos na najlepsze według ciebie rozwiązanie mobilne nominowane do konkursu na stronie https://mobiletrendsawards.pl/mta/glosowanie

Świętuj razem ze zwycięzcami

Nagrody Mobile Trends Awards zostaną rozdane podczas uroczystej gali. To doskonała okazja by w radosnej atmosferze nawiązać nowe kontakty biznesowe. Jeżeli jednak czujesz głód wiedzy i inspiracji, to weź udział w konferencji i przez dwa dni ciesz się ogromem nowych wiadomości podawanych ze sceny przez 23 prelegentów. Niezależnie czy projektujesz i tworzysz aplikacje, zajmujesz się marketingiem online czy prowadzisz własny biznes i chcesz być na bieżąco z trendami mobile – podczas konferencji znajdziesz coś dla siebie! Sprawdź, kto tym razem wystąpi na kultowej Mobile Trends Conference i o czym będzie mówić kliknij i zapoznaj się z programem:

https://2020.mobiletrends.pl/program#program

Na galę rozdania nagród Mobile Trends Awards oraz Autopay Networking Party po niej zapraszamy wszystkich nominowanych i uczestników konferencji MTC. Czekamy na Was w marcu w Krakowie!

Miejsce: Stara Zajezdnia Kraków by DeSilva, ul. Świętego Wawrzyńca 12

Więcej informacji o konferencji MTC2020 znajdziesz na: https://2020.mobiletrends.pl

Szczegóły dotyczące gali MTA znajdziesz tu: https://mobiletrendsawards.pl

Lista nominowanych do Mobile Trends Awards 2019:

1. Strona mobilna/RWD

Grupa Żywiec za stronę Dzielnicowa Kolekcja WEB AR dzielnicowa-kolekcja.krolewskie.pl Realizator: Panowie Programiści (programowanie) oraz TWIN DIGITAL COLLECTIVE (koncept i kreacja)

MCX Systems za stronę mcx.pl. Realizator: Superskrypt

Decofire.pl za stronę decofire.pl

2. Strona lub serwis mobile/RWD – użyteczne

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze za serwis katowice-airport.com. Realizator: Netizens

InPost za serwis inpost.pl. Realizator: EDISONDA, Quantoo oraz InPost

Santander Bank Polska za serwis santander.pl. Realizator: E-point

Booksy International za stronę booksy.com

3. Portal lub serwis mobile/RWD

Legia Warszawa za portal legia.com. Realizator: HeroDOT

KUKBUK za portal kukbuk.pl. Realizator: Panowie Programiści oraz Alina Rybacka-Gruszczyńska

Grupa Interia za mobilną stronę główną interia.pl

4. Bankowość mobilna

Santander Bank Polska za aplikację mobilną Santander mobile. Realizator: Finanteq

Bank Millennium za aplikację mobilna Banku Millennium

PKO Bank Polski za aplikację mobilną IKO

mBank za aplikację mobilną mBank PL

5. Gra mobilna

Simplicity Games za grę Volleyball Challenge

Lion Studios / Digital Melody za grę Stencil Art Spray Masters. Realizator: Digital Melody

Pixel Perfect Dude za grę #DRIVE Realizator: Lionsharp Studios

6. Usługi

Orange Polska za aplikację Orange Flex

Versum za aplikację Moment.pl

InPost za aplikację InPost Mobile Realizator: iteo

Blue Media za aplikację Autopay Mobility. Realizator: Autopay

PLAY (P4) za aplikację Play24. Realizator: PLAY, Miquido oraz Ailleron

7. M-commerce

morele.net za aplikację morele.net. Realizator: e-point

POLOmarket za aplikację POLOmarket. Realizator: Appchance Group

CCC.eu za aplikację CCC shoes & bags online shop. Realizator: Droids On Roids

Multikino za aplikację Multikino. Realizator: Infinity Group

North Food Polska za aplikację North Fish. Realizator: Me & My Friends

Żabka Polska za aplikację żappka. Realizator: Future Mind oraz Synerise

8. Dla firm

LiveKid za aplikację LiveKid

Inso za aplikację Inso. Realizator: Intellect

VSoft za aplikację VSoft Mobile Workforce

MAGO za aplikację Mago AR Shopfitting. Realizator: MAGO oraz MASKOM

TVN za aplikację TVN24 GO. Realizator: Atende Software

GPW Giełda Papierów Wartościowych za aplikację GPW – aktualne notowania z Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Realizator: Me & My Friends

9. Społeczne / eko

Too Good To Go Poland za aplikację Too Good To Go

CountMe za aplikację LESS_. Realizator: Apptension (SoftwareHouse)

netkoncept za opracowanie, wdrożenie i utrzymanie aplikacji mobilnej Obywatel.mobi. Realizator: net koncept

Hachi za aplikację ParrotOne. Realizator: FiveDotTwelve

PKO Bank Polski za Bitwa o Neta. Realizator: Artegence

10. Czas wolny

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK za aplikację Szlaki Turystyczne Małopolski. Realizator: Amistad

FiTKiDDO za aplikację FiTKiDDO. Realizator: Appchance

iSing za aplikację iSing. Realizator: Panowie Programiści (programowanie), iSing (UX/UI/backend)

Visteria za aplikację Vogue Polska. Realizator: Panowie Programiści (frontend), Sparing Digital (UX/UI/Analiza) oraz Awsome IT (backend)

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy za aplikację POL’AND’ROCK. Realizator: CocoLab.pl

Autor: Alicja Zwierzchowska