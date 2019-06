Mniej ubrań, za to stylowo. W przeprowadzeniu modowej rewolucji pomoże aplikacja

Statystycznie Polacy nie korzystają aż z 67% rzeczy ze swojej garderoby. Tak przynajmniej wynika z raportu firmy Movinga: „WASTEFUL WORLD: How much of our belongings are we really using?”. Ubrania gromadzone przez lata – po okazyjnych cenach czy jako efekt spontanicznych zakupów, z czasem zmieniają się w stos niepasujących do siebie rzeczy. Jednocześnie coraz więcej osób pragnie zmniejszyć ilość zbędnej odzieży swojej szafie i uzyskać spójny „look”. Nie dziwi więc, że bardzo dużo sympatyków zyskują minimalizm czy Capsule Wardrobe. To m.in. dla osób, które chcą zaprowadzić porządek na półkach i znaleźć własny styl, powstała darmowa aplikacja na urządzenia mobilne – LESS_.

Aplikacja łączy w sobie funkcję społecznościową z opcją sprzedaży i zakupu odzieży z drugiej ręki. Każda osoba, która się zarejestruje, może stworzyć wirtualną szafę. Umieszcza w niej zdjęcia ubrań, które chce sprzedać i tych, które kupiła za jej pośrednictwem. Użytkownicy dokonują transakcji bezpośrednio między sobą, o każdej porze. Nie jest pobierana za to żadna prowizja.

W aplikacji kluczowe znaczenie ma forma ekspozycji ubrań. Jej twórcy sugerują, by były to estetyczne stylizacje ukazujące, jak dana rzecz się układa i z czym można ją łączyć. Dzięki temu, w przeciwieństwie do odzieży fotografowanej na wieszakach, innym użytkownikom łatwiej zdecydować, czy dane ubranie chcą mieć w swojej szafie. Dzięki zawieraniu wirtualnych znajomości – wzajemnym followaniu, ocenianiu zakupów, looków i komentowaniu, użytkownicy wymieniają się opiniami na temat mody i stylu. Aplikacja ma służyć także zwiększeniu świadomości dbania o środowisko. Użytkownicy aplikacji, dając ubraniom drugie życie, wysyłają ważny komunikat: jesteśmy po stronie Ziemi. Wybierając ubrania bezpośrednio od właścicieli, wspierają kulturę recyklingu i jednocześnie płacą mniej za unikatowe ubrania.

LESS_ jest już dostępne w AppStore i Sklepie Google Play.

Źródło: LESS_