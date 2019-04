Mniej "papierologii" w ubezpieczeniach

Jak wynika z raportu Gemius PBI „E-commerce w Polsce 2018” już ponad połowa Polaków robi zakupy przez Internet. Pomimo dużego zainteresowania klientów produktami i usługami dostępnymi bez wychodzenia z domu, w zakresie ubezpieczeń na życie, sprzedaż online nie jest powszechna. Duży formalizm związany z procesem zawarcia umowy, konieczność złożenia wielu oświadczeń i zapoznania się z obszerną dokumentacją - to okoliczności, które dotychczas skutecznie powstrzymywały towarzystwa ubezpieczeń przed oferowaniem ubezpieczeń na życie przez Internet.

Jednak Vienna Life zdecydowała się wprowadzić e-podpis. Rozwiązanie to, będące efektem współpracy towarzystwa ubezpieczeń na życie z firmą Autenti, pozwala zawrzeć umowę z klientem przez Internet. Jest to możliwe poprzez platformę do podpisywania dokumentów online eWniosek, umożliwiającą wybór ubezpieczenia oraz wypełnienie odpowiedniego wniosku w sposób wygodny i intuicyjny.

Cały proces zawierania umowy można przejść w trzech krokach z dowolnego miejsca z dostępem do sieci. W pierwszej kolejności badane są potrzeby i oczekiwania klienta, co do charakteru umowy ubezpieczenia i jej warunków. Po doborze odpowiedniego dla danego klienta produktu następuje wypełnienie i rejestracja wniosku. Następnie klient otrzymuje elektronicznie komplet dokumentów niezbędnych do zawarcia wybranej umowy. Ostatni krok to podpisanie dokumentów, które może nastąpić za pomocą podpisu elektronicznego. Co ważne i wygodne dla klienta, aby skorzystać z e-podpisu nie trzeba posiadać konta na platformie Autenti, wystarczy do tego jedynie komputer, tablet lub smartfon. Ten sposób zatwierdzenia dokumentów jest prawnie wiążący, a także spełnia wymogi w zakresie bezpieczeństwa danych.

Źródło: Autenti