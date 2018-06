Mniej czyli lżej - trend technologicznej odnowy

Doskonałe sprzęty zaczynają się kojarzyć ze sztucznością i opresją, a nie spełnieniem marzeń – takie wnioski płyną z najnowszego raportu GfK Polonia i Clue PR. 32% badanych deklaruje, że ma o wiele za dużo aplikacji w swoim smartfonie, a 33% respondentów celowo wyłącza transmisję danych od czasu do czasu, aby znaleźć się poza siecią. 57% deklaruje, że ich zdaniem internet i nowe technologie negatywnie wpływają na jakość kontaktów międzyludzkich, a 53% ma poczucie, że nowe technologie za bardzo ingerują w życie człowieka. Tyle samo uważa, że są dla niego niebezpieczne. Chociaż często z własnej woli jesteśmy zanurzeni w świecie cyfrowym, wyraźnie zaczynamy odczuwać zmęczenie. Jak to wpływa na nasze zachowanie i decyzje konsumenckie?

Nowe nie znaczy lepsze

Po pierwsze, na widok nowości na rynku bierzemy wdech, a nie od razu wrzucamy je do e-koszyka. 75% badanych nie wymienia sprzętów na nowe od razu, gdy uzna je za przestarzałe czy niezgodne z trendami. Nie tylko z przyzwyczajenia. Prawie połowa – 46% badanych – uważa, że nowe sprzęty szybciej się psują. 36% respondentów ceni sobie urządzenia, których używa już kilka lat, ponieważ są skonfigurowane zgodnie z ich potrzebami i bardziej „swojskie”. Dlatego 42% respondentów stara się naprawić a nie wymieniać. Ma to związek z personalnym podchodzeniem do technologii, 23% lubi nadać używanym urządzeniom osobisty charakter, np. poprzez naklejki, aby przestały być jedynie lśniącymi gadżetami.

Mniej czyli lżej

Ilość nie oznacza jakości – ten pogląd zaczyna być bliski zagorzałym użytkownikom technologii, bo tacy byli respondentami w badaniu. Średnio badani mają 6 urządzeń elektronicznych i deklarują, że mogliby zrezygnować z połowy z nich. Otaczanie się murem ze lśniących od nowości sprzętów, z których nie umiemy w pełni korzystać, nie tylko zaczyna być w złym stylu, ale jest też oznaką braku świadomości trendów. Przeciętnie konsumenci korzystają z 7 aplikacji na swoich smartfonach – w obliczu liczby dostępnych aplikacji odpowiadających na praktycznie każdą sferę życia, nie wydaje to się zbyt wysoką liczbą. Zwłaszcza, że 32% deklaruje, że ma za dużo aplikacji w smartfonie, a 23% celowo nie instaluje niektórych aplikacji, aby uniknąć efektu hiperpołączenia, czyli nieustannego przebywania w sieci.

Autorzy badania: Dr Marta Bierca, Team Manager, GfK Polonia, Alicja Wysocka-Świtała, Partner Zarządzający, Clue PR