Młynek do kawy - jaki wybrać?

Jakie rodzaje młynków do kawy są dostępne na rynku?

Pierwsze ziarna kawy mielono w młynku ręcznym. Także dzisiaj można je kupić, ale należy pamiętać, że młynek ręczny wymaga około 70 obrotów korbą, by otrzymać odpowiednią porcję dobrze zmielonych ziaren do zaparzenia kawy. W młynku ręcznym umieszczony jest zwykle żeliwny mechanizm tnący, chociaż zdarzają się też mechanizmy ceramiczne. Mają one kształt ślimaka uruchamianego za pomocą korby.

Zdecydowanie szybciej zmielimy kawę młynkiem elektrycznym. Proces ten trwa bowiem kilkadziesiąt sekund i nie wymaga żadnego wysiłku. Ziarna kawy wsypuje się do pojemnika i naciska guzik. W nowoczesnych modelach można też ustawić pożądaną grubość ziaren, a nawet wykorzystać programator czasowy. Młynki elektryczne dzielą się na udarowe i żarnowe.

Młynek udarowy, czyli nożowy, posiada dwuramienny stalowy nóż, który obracając się, tnie ziarna kawy. Można go wykorzystać także do mielenia zbóż, przypraw i orzechów. Ma on jednak jedną niezwykle istotną wadę: podgrzewa ziarna, dlatego kawa z takiego młynka nie jest idealnie aromatyczna. W młynkach żarnowych mechanizm mielący wykonany ze stali lub ceramiki jest stożkowy lub płaski, zbudowany z dwóch elementów, które obracają się i miażdżą ziarna kawy. Taka kawa nie jest podgrzewana i nie traci swoich walorów, a grubość ziaren można regulować, zbliżając lub oddalając od siebie żarna.

Ręczny młynek do kawy dla użytkowników domowych

Młynek do kawy ręczny stosowany w domach posiada żeliwny lub ceramiczny mechanizm, który pozwala na ustawienie stopnia zmielenia kawy. Do przygotowania naparu w kawiarce, ekspresie przelewowym lub ciśnieniowym można przygotowywać ziarna zmielone na różną grubość, za każdym razem otrzymując mniej lub bardziej intensywny napar. Mielenie ręcznym młynkiem nie nagrzewa ziaren, dlatego aromat kawy jest intensywny. Niektórzy miłośnicy młynków do kawy ręcznych twierdzą, że sam proces mielenia ich uspokaja, nie jest to jednak rozwiązanie dla osób, które spieszą się do pracy albo przygotowują kawę dla kilku osób jednocześnie. To młynek dla prawdziwych miłośników kawy, którzy wyczuleni są na jej smak, a przygotowanie naparu traktują jak codzienny, odprężający rytuał.

Elektryczny młynek żarnowy dla profesjonalistów

Ponieważ młynek żarnowy jest młynkiem automatycznym, a do tego dokładnie i bez podnoszenia temperatury mieli kawę, jest on polecany osobom prowadzącym kawiarnie, restauracje i inne rodzaje punktów gastronomicznych, a także właścicielom sklepów z kawą, którzy oferują klientom usługę mielenia wybranych ziaren. Młynki żarnowe dzielą się na stalowe oraz ceramiczne. Młynki stalowe mają bardzo wysoką wytrzymałość, dzięki czemu mogą mielić przez długi czas bardzo duże ilości ziaren. Minusem tego typu młynków jest jednak hałas, jaki wydają podczas pracy. Ciszej działają natomiast młynki ceramiczne, ale za to uważane są za mniej odporne na uszkodzenia. Jednak właściwie wykorzystywane i montowane w wysokiej klasy urządzeniach markowych, posłużą przez wiele lat.

Parametry techniczne młynków żarnowych

Wybierając młynek żarnowy do gastronomii lub do sklepu z kawą, warto zwrócić uwagę na jego parametry: moc, szybkość i dodatkowe funkcje. Im moc wyższa, tym więcej ziaren młynek zmieli za jednym razem. Modele ze średniej półki mają moc 150W, są przyzwoite, ale można znaleźć także urządzenia o większej mocy. W mieleniu liczy się także prędkość. Ponieważ młynki żarnowe nie podnoszą temperatury ziaren, mogą pracować szybko bez szkody dla aromatu i smaku, a im szybciej mielą, tym są bardziej wydajne. W opisie młynków producenci podają, ile gramów kawy młynek zmieli w ciągu minuty. Dobrej jakości urządzenia do mielenia kawy pozwalają na ustawienie grubości mielenia, dlatego ziarna można wykorzystać do parzenia w kawiarce i w różnych ekspresach do kawy. Niektóre modele mają programatory czasowe, liczniki kaw i funkcję automatycznego wyłączania urządzenia.

Ile kosztuje młynek żarnowy do kawy?

Cena młynka żarnowego uzależniona jest od jego mocy, dodatkowych funkcji, wielkości. Najtańsze, takie do użytku domowego, kupimy za 50-500 zł. Duże, profesjonalne młynki żarnowe dla gastronomii kosztują od około 1000 zł. Są to urządzenia o wysokiej mocy, które zmielą w krótkim czasie duże ilości ziaren i zapewnią kawie głęboki aromat oraz wyjątkowy smak.

A może... ekspres do kawy ciśnieniowy z młynkiem?

Świetnym rozwiązaniem do domu i do lokalu gastronomicznego może być ekspres ciśnieniowy z młynkiem. Taki automat posiada podajnik na ziarna kawy i mieli je tuż przed zaparzeniem. Zaawansowany ekspres ciśnieniowy do kawy z młynkiem może przygotować espresso, americano, latte czy cappuccino odpowiednio dobierając ilość ziaren i mieląc je na określoną grubość. Dzięki temu osoba, która obsługuje ekspres, nie musi mieć żadnego doświadczenia i żadnej wiedzy związanej z przygotowywaniem kawy. Ekspres taki eliminuje też konieczność samodzielnego mielenia ziaren. W większości tego typu urządzeń stosowane są młynki żarnowe, dzięki czemu kawa mielona jest błyskawicznie.

Gdzie kupisz każdy rodzaj młynka do kawy?

