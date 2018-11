Młodzi zdezorientowani na rynku pracy. Jest na to rada

Wyniki badań „Młodzi przy głosie” przeprowadzonych w czerwcu 2018 r. wśród 1200 osób w wieku 18–26 lat pokazały, że prawie 50% młodych osób, zwłaszcza z mniejszych miejscowości, nie wie jak realizować swoje plany zawodowe. Z raportu wynika też, że 22-23 latkowie zaczynają precyzować swoje ścieżki kariery i oczekiwane zarobki. Jednak nawet osoby powyżej 24. roku życia nie są w stanie określić planów co do przyszłej pracy.

Eksperci doradztwa zawodowego są zgodni, że era popytu na białe kołnierzyki mija. To sugerują trendy europejskie: między 2002 a 2015 r. o 6,4% spadła liczba miejsc pracy wymagających średnich kwalifikacji. Jednocześnie o 5,9% wzrosła liczba utworzonych miejsc pracy, które wymagają wysokich kwalifikacji. Są one przyszłością rynku pracy.

Obecnie aż 18% mieszkańców Polski to osoby w wieku 15-29 lat. To oznacza, że te 6,9 mln osób znajduje się w okresie podejmowania najważniejszych decyzji zawodowych. Jednak młodzi boją się porzucać marzenia o wyższym wykształceniu, niekoniecznie pasującym do popytu na rynku pracy. Aż 46% osób w wieku 18–19 lat planuje zdobyć tytuł magistra. Ponad 60% młodych jest gotowych do ciągłej nauki.

To dobrze, lecz twórcy YEP uważają, że w Polsce obok programów wspierających studia wyższe warto postawić także na kształcenie zawodowe i kierunkowe. Obok testów kompetencji zawodowych, ofert pracy, praktyk i szkoleń, twórcy serwisu umieścili też właśnie prezentacje różnych zawodów.

Źródła: YEP Academy, Fundacja Sukces Pisany Szminką, PAP