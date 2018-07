Młodzi konsumenci zamiast papierowej wersji wolą e-wydanie

Do grupy konsumentów pomiędzy 18. a 30. rokiem życia docierają głównie e-gazetki – 62%. Dlaczego tak się dzieje? Marcin Lenkiewicz, wiceprezes Grupy Mobilnej Qpony-Blix, podkreśla, że młodzi ludzie chcą mieć dostęp do informacji w czasie rzeczywistym. Zdigitalizowane gazetki, często aktywne na urządzeniach mobilnych, dają ten komfort. Niemal nieograniczona dostępność ofert przemawia za korzystaniem z kanału online. Ponadto młodzi konsumenci nierzadko prezentują postawę proekologiczną. Przejawia się to tym, że nie zbierają niepotrzebnej makulatury w postaci papierowych publikacji. Starają się żyć nowocześnie i odpowiedzialnie. Katarzyna Grochowska z Hiper-com Poland zaznacza jednak, że nadal 30% młodych osób zabiera publikacje ze sklepów, a 7% badanych wyjmuje je jeszcze ze skrzynek pocztowych.

Sebastian Starzyński, prezes Instytutu Badawczego ABR SESTA, zauważa, że zarówno papierowe gazetki, jak i te prezentowane w formie PDF-ów na stronach internetowych narzucają czytelnikowi pewien układ treści. Tymczasem korzystając z aplikacji, konsument ma dużo więcej opcji wyszukiwania ofert. Dodatkowo może założyć filtry na interesujące go produkty. Dlatego popularność tego kanału będzie rosła. Użyteczność narzędzi digitalowych w dystrybucji informacji o promocjach będzie coraz bardziej powszechna. Z czasem pojawią się rozwiązania, oparte na analityce zainteresowań klientów, które będą z góry podpowiadały potrzebne do zakupu artykuły.

Warto dodać, że 25% badanych przegląda gazetkę do 1 do 5 minut, a 5% przeznacza na to jeszcze mniej czasu. Ekspert z Instytutu Badawczego ABR SESTA stwierdza, że konsumenci w wieku 18-30 lat najczęściej sprawdzają tego typu publikacje, gdy szukają konkretnych promocji. Zwykle nie analizują ich dokładnie i regularnie, jak to mają w zwyczaju starsi, bardziej doświadczeni klienci.

Wiceprezes Grupy Mobilnej Qpony-Blix dodaje, że zdecydowana większość młodych konsumentów korzysta ze smartfonów i na tych urządzeniach zapisuje swoje listy zakupowe lub kopiuje strony gazetek, na których są prezentowane ciekawe produkty. Z czasem klienci coraz częściej będą w intuicyjny sposób zaznaczać wybrane elementy zdigitalizowanych publikacji.

Przeprowadzona analiza wykazała, że 43% respondentów wraca do e-gazetek po pewnym czasie. Klient może co kilka dni sprawdzać, jakie oferty pojawiają się, a następnie skorzystać z najlepszej okazji zakupowej. Mały procent badanych po przeczytaniu publikacji online zamyka ją i nie zagląda już do niej. To są osoby, które na podstawie tego typu materiałów robią regularne zakupy, jak tłumaczy ekspert z Instytutu Badawczego ABR SESTA.

Co ciekawe, 22% ankietowanych zapisuje e-gazetkę na swoim urządzeniu, a 19% zachowuje linki do publikacji. Według Marcina Lenkiewicza, konsumowanie treści promocyjnej online i ponowne sprawdzanie jest poręczne, zwłaszcza przy użyciu urządzeń mobilnych. A młode pokolenie chce być zawsze na bieżąco z aktualnymi ofertami.

Aż 71% ankietowanych nie zestawia ze sobą w jednym czasie kilku publikacji. Marcin Lenkiewicz przypomina, że obecnie mało serwisów online w Polsce umożliwia porównywanie ofert FMCG z różnych gazetek. Otwieranie wielu okienek, aby przejść przez poszczególne strony, nie jest proste i intuicyjne. Inaczej wygląda to na urządzeniach mobilnych. Większość aplikacji już teraz zapewnia przeglądarki do wyszukiwania konkretnych produktów. Wraz z rozwojem i upowszechnieniem takich funkcji, użytkownicy przyzwyczają się do tej formy odnajdywania najlepszych promocji.

Badanie zostało przeprowadzone na próbie liczącej 506 klientów sieci handlowych w wieku od 18. do 30. roku życia. Wśród nich było 59% kobiet i 41% mężczyzn. W ankiecie uczestniczyły tylko te osoby, które na wstępie rozmowy wyraźnie zadeklarowały, że regularnie, minimum razu w tygodniu, same robią zakupy, a także szukają promocji w papierowych lub elektronicznych gazetkach.

Źródło: Monday News