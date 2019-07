Młode osoby zostają zwolnione z opłacania podatku dochodowego. Kto skorzysta ze zwolnienia z PIT a kto nie?

Kto skorzysta ze zwolnienia z PIT?

Bez PIT dla młodych, czyli nowy rządowy program, dotyczy zwolnienia z opłacania podatku osób, które nie ukończyły 26 roku życia. Ulga ta nie będzie stosowana do każdego rodzaju zatrudnienia. Ustawa przewiduje możliwość nieopłacania zaliczek przez zatrudnionych na podstawie:

stosunku pracy,

stosunku służbowego,

pracy nakładczej,

umów zlecenie.

Ostatnią szansę na skorzystanie ze zwolnienia mają osoby urodzone w sierpniu 1993 roku. Nowe przepisy nie precyzują kiedy dokładnie następuje zakończenie ulgi, dlatego na chwilę obecną przyjmuje dzień urodzin.

Data wejścia w życie zmian to 1 sierpnia 2019 roku. Zatem od przychodów osiągniętych po tej dacie nie będzie już pobierana zaliczka. Zwolnione z podatku będą również wynagrodzenia za lipiec, które zostaną wypłacone w sierpniu. Tu liczy się bowiem data otrzymania środków, a nie to za jaki okres pensja jest należna.

Oczywiście kwota przychodów zwolnionych z PIT podlega ograniczeniu. Górna granica zwolnienia wynosi 85.528,00 zł. Ustawa wchodzi w życie w trakcie roku, więc limit ustalony został proporcjonalnie i w 2019 r. jest na poziomie 35 636,67 zł. Oznacza to, że średni miesięczny zarobek nie powinien być wyższy niż 7127,00 zł brutto.

Umowa zlecenia korzystniejsza dla młodych

Studenci, którzy nie ukończyli 26 lat będą bardziej zainteresowani podjęciem pracy na podstawie umowy zlecenie. Dlaczego? Bowiem wynagrodzenie z takiej umowy jest zwolnione z oskładkowania, a po zmianie przepisów zostanie również opodatkowane. Wynika, z tego, że kwota brutto zapisana w umowie będzie jednocześnie kwotą do wypłaty. Pracodawcy również zaczną chętniej poszukiwać młodych osób do pracy ze względu na brak kosztów innych, jak wypłacona pensja.

Zleceniobiorcy, którzy mają mniej niż 26 lat, ale nie posiadają statusu studenta otrzymają takie samo wynagrodzenie jak osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, o ile zostaną zgłoszeni do ubezpieczeń społecznych, w tym dobrowolnego chorobowego.

Poniżej przedstawione zostało porównanie wynagrodzeń z umowy zlecenia i umowy o pracę korzystających ze zwolnienia z PIT.

Umowy o dzieło i własna działalność wyłączone ze zwolnienia

Ustawa wskazuje, że ulga przysługuje wyłącznie zleceniobiorcom i pracownikom. Nie skorzystają z niej młodzi przedsiębiorcy oraz osoby zawierające umowy o dzieło. Wiele osób twierdzi, iż jest to krzywdzące dla wykonawców, jednak poprawki z propozycją włączenia umowy o dzieło do form zatrudnienia objętych zwolnieniem zostały odrzucone. Przedsiębiorcy również czują się dyskryminowani takimi ustaleniami. Ludzie młodzi, w tym przypadku, prędzej wybiorą zatrudnienie na podstawie umowy o pracę czy zlecenie niż otwieranie własnej działalności. Przebicie się i utrzymanie na rynku wśród ogromnej konkurencji jest bardzo trudne, więc ryzyko poniesienia strat na prowadzeniu własnego biznesu jest wysokie. Dlatego łatwiej i bezpieczniej jest podjąć pracę u kogoś niż na swój rachunek.

Zatrudniony musi złożyć oświadczenie w 2019 roku

Aby od sierpnia do grudnia 2019 roku (lub do ukończenia 26. roku życia jeśli przypada po 1 sierpnia 2019 r.) dana osoba mogła skorzystać z nowych przepisów, musi złożyć u swojego pracodawcy lub zleceniodawcy odpowiednie oświadczenie. W nim zainteresowany wskazuje, że chce by jego przychody w całości zostały objęte zwolnieniem z PIT. Takiego obowiązku nie będzie w kolejnym roku. Osoby spełniające warunki do skorzystania z ulgi, od 1 stycznia 2020 r. będą podlegały jej automatycznie. Oświadczenie jednak będzie trzeba składać, gdy pracownik zdecyduje się na rezygnację z ulgi.

Niektóre przychody obowiązkowo opodatkowane

Nie wszystkie przychody młodych osób podlegają zwolnieniu z podatku. Dotyczy to głównie wynagrodzeń jakie otrzymają pracownicy. Wyłączone z ulgi będą wszelkiego rodzaju zasiłki, odprawy, odszkodowania, niektóre stypendia oraz część świadczeń alimentacyjnych.

Zwolnienie z podatku a zeznanie roczne

W sytuacji, gdy pracownik osiągnie w ciągu danego roku wyłącznie wynagrodzenie nieopodatkowane, wówczas nie jest zobowiązany do sporządzania zeznania rocznego. Deklarację powinien przekazać do US dopiero jeśli uzyska przychody podlegające opodatkowaniu. Mogą to być np. zasiłki jak chorobowy czy macierzyński, ale również przychody przewyższające limit zwolnienia, czy te, które uzyskano po ukończeniu 26. roku życia.

Autor: Katarzyna Biel - ekspert wFirma.pl