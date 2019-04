MIT Enterprise Forum CEE rozpoczyna nabór do jesiennego programu

Około 25 najlepszych startupów, wyłonionych do udziału w programie, przejdzie trzymiesięczny proces akceleracji, otrzyma dofinansowanie na rozwój działalności w kwocie do 200 tysięcy złotych, a także zyska szansę na nawiązanie komercyjnej współpracy z polskimi i międzynarodowymi przedsiębiorstwami.

Celem akceleratora MIT Enterprise Forum CEE jest wsparcie innowacyjnych startupów naukowo-technologicznych z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej poprzez połączenie ich potencjału z wiedzą i zasobami dużych przedsiębiorstw, a także doświadczeniem mentorów, którzy osiągnęli sukcesy w biznesie międzynarodowym. Projekt wspiera Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, która przyznała grant na realizację programu w wysokości 15 milionów złotych.

Co dzieje się obecnie?

Organizatorem programu jest Fundacja Przedsiębiorczości Technologicznej, która zrealizowała dotychczas pięć edycji programu MIT Enterprise Forum Poland, a obecnie przygotowuje się do startu pierwszej rundy akceleracji dla startupów z regionu CEE. Łukasz Owczarek, Head of Acceleration w Fundacji, informuje, iż obecnie oceniane są aplikacje, które wpłynęły w związku z naborem do pierwszej rundy programu MIT Enterprise Forum CEE. Wkrótce ogłoszone zostaną informacje na temat startupów, które zakwalifikowały się do udziału w akceleracji, a w maju rozpoczną się pierwsze warsztaty oraz spotkania z mentorami i przedstawicielami dużych korporacji. Ekspert dodaje, że Fundacja otrzymała kilkaset zgłoszeń, z czego niemal połowę od startupów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym m.in. z Ukrainy, Rumunii, Węgier, Estonii i Bułgarii. Po pierwszych rozmowach z ich przedstawicielami wiadomo, że są to zespoły zmotywowane do tego, aby rozpocząć swoją działalność na rynku polskim – dostrzegają bowiem nie tylko bardzo sprzyjający klimat dla rozwoju biznesu panujący obecnie w naszym kraju, ale również coraz większą otwartość dużych przedsiębiorstw na współpracę ze startupami.

Startuje nabór dla kolejnych startupów

W związku z dużym zainteresowaniem akceleracją, MIT Enterprise Forum CEE już otworzyło rekrutację do kolejnej edycji programu, która wystartuje w listopadzie 2019 roku. Przez trzy miesiące młodzi przedsiębiorcy, którzy się do niej zakwalifikują, będą dopracowywali swoje modele biznesowe pod okiem polskich i międzynarodowych mentorów, uzyskają dostęp do unikalnego know-how, zaplecza technicznego i technologicznego partnerów programu, a także dofinansowanie na rozwój działalności i przeprowadzenie pilotażu w kwocie nawet do 200 tysięcy złotych. Startupom z krajów CEE zostanie dedykowany specjalny zespół wspierający je w rozwijaniu działalności na rynku polskim.

Z Polski na bootcamp w Bostonie

Program MIT Enterprise Forum CEE jest częścią globalnej sieci MIT Enterprise Forum, która posiada swoje oddziały w kilkunastu stanach USA, a także m.in. w Grecji, Hiszpanii, Izraelu, Turcji i Pakistanie. Swoim zasięgiem obejmuje Polskę oraz czternaście państw: Czechy, Słowację, Węgry, Austrię, Rumunię, Słowenię, Chorwację, Serbię, Bułgarię, Ukrainę, Białoruś, Litwę, Łotwę i Estonię. Projekt ukierunkowany jest nie tylko na rozwój na rynku polskim, ale również na szeroko rozumianą internacjonalizację.

W ramach każdej edycji akceleracji pięć najlepszych startupów otrzymuje szansę uczestnictwa w tygodniowym bootcampie w Bostonie. Zakwalifikowanie do tej fazy startupy, przejdą akcelerację zgodnie z modelem 24 kroków zdyscyplinowanej przedsiębiorczości rozwiniętym przez Williama Aulet’a, profesora Massachusetts Institute of Technology (MIT), a także otrzymają możliwość globalnego networkingu, w tym nawiązania relacji biznesowych z potencjalnymi partnerami oraz inwestorami. W agendzie programu przewidziano ponadto konsultacje z prawnikami, rzecznikami patentowymi, coachami sprzedaży czy specjalistami z zakresu HR.

Realizacja programu wspierana jest grantem przyznanym Fundacji Przedsiębiorczości Technologicznej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Działania 2.5 POIR Programy Akceleracyjne.

