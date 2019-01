Mistrzowska oferta nie do odrzucenia – poznaj usługi Santander Consumer Banku w 3 krokach

Krok. 1. Kredyty gotówkowe

Ta instytucja głównie kojarzy się z pożyczkami na dogodnych warunkach. Najbardziej popularny produkt to promowany aktualnie przez polską zwyciężczynię olimpijską, Justynę Kowalczyk, Mistrzowski kredyt gotówkowy. Nazwa nie jest przypadkowa, ponieważ opisuje atrakcyjne warunki tej pożyczki. Bank oferuje stałym klientom możliwość otrzymania aż do 50 000 zł w gotówce, a nowym do 35 000 zł. W obu przypadkach można liczyć na atrakcyjne i stałe oprocentowanie, które ułatwi spłatę pożyczonych sum w okresie do 60 miesięcy.

Jeśli masz już kilka pożyczek, wówczas możesz też połączyć je w jeden kredyt konsolidacyjny. Dzięki temu będziesz spłacał tylko jedną ratę, zamiast kilku w różnych instytucjach, co pozwoli Ci uporządkować domowy budżet. Standardowy kredyt gotówkowy jest także bardzo atrakcyjny oraz możesz zamówić to świadczenie online lub w oddziale – to Ty wybierasz.

Krok. 2. Karty kredytowe

Inną usługą oferowaną przez ten bank są karty kredytowe. Masz do wyboru aż 5 różnych propozycji, których zadaniem jest pomóc Ci opłacić potrzebne wydatki na czas. Co ważne, każda z nich oferuje różne możliwości. Szczególnie interesującą propozycją jest Visa TurboKARTA. Pomoże Ci ona zapłacić za zakupy, paliwo czy inne podobne wydatki za granicą i w sklepach online – na dodatek ze zwrotem sięgającym do 360 zł rocznie. Spełniając odpowiednie warunki, możesz nawet korzystać z niej bezpłatnie. Warto wiedzieć, że ta usługa otrzymała pierwsze miejsce w rankingu portalu money.pl, zajmującego się m.in. poradnictwem finansowym.

Krok. 3. Inne usługi

Choć kredyty gotówkowe to flagowe produkty tej instytucji finansowej, proponuje ona też inne, równie korzystne możliwości. Do wyboru są np. lokaty, które oprócz dostępności w oddziałach, wygodnie możesz też założyć przez telefon czy internet. Z pewnością interesującą propozycją dla osób rozglądających się za nowym lub używanym autem będą kredyty na samochód. Możesz też skorzystać z wygodnych rat, dzięki którym dokonasz upragnionego zakupu, a swoje oszczędności wydasz na inny cel.

Santander Consumer Bank to firma doceniana za swoje usługi, właśnie dlatego, że jest elastyczna, stabilna i jednocześnie otwarta na nowe wyzwania stawiane przez sytuacje na rynku finansowym. Warto, abyś o tym pamiętał, gdy będziesz poszukiwał dodatkowego zastrzyku gotówki.