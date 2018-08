Mistrz własnego czasu, samodyscypliny i organizacji w domu i firmie. Wakacyjne lektury [do 5 sierpnia ceny promocyjne]

"Realizacja celów życiowych, wykorzystanie swego potencjału i kierowanie się intuicją". Jeśli ten zestaw priorytetów jest Ci bliski, sięgnij po książkę "Trening jaguara". Autorka pokazuje jedną z dróg do korzystania z życia w pełni.

Jak zmienić ekscytację pierwszym projektem w satysfakcjonującą, efektywnie wykonaną pracę ze świetnymi wynikami? Jak z pracy nad projektem pozbyć się tak dobrze znanych okoliczności jak chaos, presja czasu i nieznośny stres? Jak bez udręki szefa projektu i całego zespołu doprowadzić projekt do szczęśliwego finału? Poradnik Marcina Żmigrodzkiego pomoże wprowadzić to, co dziś wydaje się mirażem, w życie (codzienne).





Getting Things Done, czyli sztuka bezstresowej efektywności. Wydanie II Technika GTD (Getting Things Done, czyli sztuka pracy efektywnej, a nie ciężkiej) została spopularyzowana przez Davida Allena 15 lat temu i wciąż pozostaje aktualna. Nowe wydanie ówczesnego bestsellera uwzględnia aktualną rzeczywistość i adresowane jest nie tylko do menedżerów wysokiego szczebla, ale praktycznie do każdego, kogo przytłacza nadmiar zadań do wykonania i rosnąca górka zaległości...

Jak zyskać nawet kilka godzin tygodniowo? Czy można od przemęczenia i narastającej frustracji przejść do skutecznego kończenia zaplanowanych zadań? Na pewno warto poznać nawyki zwiększające produktywność 7 miliarderów, 13 olimpijczyków, 29 wzorowych studentów i uczniów oraz 239 przedsiębiorców odnoszących sukcesy. Warto sprawdzić, czego możemy się od nich nauczyć!





Zarządzanie codziennością. Zaplanuj dzień, skoncentruj się i wyostrz swój twórczy umysł



Zapomniana sztuka efektywności

Odczuwasz przemęczenie i brak Ci motywacji? Masz problemy z koncentracją? Przytłaczają Cię tysiące niezałatwionych spraw, a przypomnienia atakują z każdej strony? Mimo wytężonych wysiłków pod koniec dnia odkrywasz, że nie udało Ci się skończyć najważniejszych zadań, a większość Twoich planów kończy na papierze?... Nie chwytaj się brzytwy — łap za tę książkę!



Świat się zmienił, tak więc nasz sposób pracy również musi się zmienić. Ninijesza książka da Ci zestaw narzędzi, które pozwolą Ci się uporać z wyzwaniami, stawianymi nam przez środowisko pracy, działające 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Pokażemy Ci, jak opracować właściwy plan dnia, poradzić sobie z nieustającym napływem wiadomości, skoncentrować się pośród chaosu i znaleźć czas, którego potrzebujesz, by wykonać istotną dla Ciebie pracę.





Co to jest turkusowy model kierowania organizacją i jak wdrożyć go w firmie tak, by zapewnić nie tylko większą satysfakcję pracowników, ale i poprawić wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa? Praktyczny poradnik w nieco żartobliwej konwencji "dziennika budowy" umożliwi szefom firm nie tylko skorzystanie z pozytywnych doświadczeń, ale i uporanie się z rozterkami i wahaniami.

Zachłystujemy się metodami Lean, Six Sigma i Kaizen, wdrażamy je w firmie, po czym okazuje się, że wcale nie działają. Jak wykorzystać idee szczupłego zarządzania w warunkach polskich i czego unikać? Wyjaśnia to Tomasz Król w swoim poradniku opartym o konkretne przykłady z z ponad 15-letniego doświadczenia.

Jeśli masz poczucie, że za dużo wydajesz na rzeczy, które tylko zmieniają Twój dom w nieuporządkowany magazyn, a konsumpcja zajmuje zbyt wiele Twojej uwagi, spróbuj zwrócić się w kierunku minimalizmu. Jak zmniejszyć liczbę dóbr materialnych na rzecz poczucia wolności i zyskania czasu, podpowiada w oszczędnej formie autor tego poradnika.

Prokrastynacja - groźnie brzmiące słowo znane zbyt wielu z nas jako chroniczne odkładanie ważnych spraw na później. Zawalamy terminy, spóźniamy się, nie dotrzymujemy słowa... znasz to i masz dosyć? Spróbuj zmienić złe nawyki na dobre - w poradniku znajdziesz praktyczne wskazówki, jak to zrobić. Sprawdź, co zadziała na Ciebie.

Najnowsze wydanie książki o filozofii Kaizen wywodzącej się z... japońskiej fabryki Toyota pokazuje, jak za pomocą drobnych kroczków nie dać się paraliżującemu uczuciu, które ogarnia wielu z nas na hasło "zmiana". Sprawdź, czy można polubić zmiany i nauczyć się ich przyjmowania bez strachu i oporu.