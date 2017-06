Misja: własne mieszkanie

Kto może skorzystać z „Mieszania dla Młodych”?

„Mieszkanie dla Młodych” jest rządowym programem, w ramach którego uzyskać można dopłatę do kredytu hipotecznego. Program został rozpoczęty w 2014 roku, stając się następcą inicjatywy „Rodzina na Swoim”. By jednak uzyskać dofinansowanie, spełnić trzeba określone warunki.

Z dopłat skorzystać mogą zarówno małżeństwa, jak i single oraz osoby samotnie wychowujące dzieci. Dofinansowania nie dostaną jednak osoby żyjące w związkach nieformalnych – wówczas o wsparcie ubiegać może się tylko jedna z osób. Kolejne kryterium to kryterium wieku. Zgodnie z ustawą jesteśmy młodzi do momentu, w którym skończymy 35 lat. W odniesieniu do małżeństw liczy się wiek młodszej osoby.

Założeniem programu jest pomoc w zakupie pierwszego mieszkania – posiadanie nieruchomości, nawet w przeszłości, jest równoznaczne z niespełnieniem wymogów „Mieszkania dla Młodych” (warunek ten nie dotyczy rodzin i osób z trójką dzieci). Co jednak ciekawe, o wsparcie mogą ubiegać się osoby samotne, posiadające połowę jednorodzinnego domu lub posiadające połowę mieszkania, a także te, które posiadają niezagospodarowaną działkę budowlaną.

Kolejnym kryterium jest zaciągnięcie kredytu hipotecznego przeznaczonego na zakup nieruchomości. Warto wiedzieć, że dopłata uzyskana z programu może zostać uznana za wyłączny wkład własny potencjalnego kredytobiorcy. Istotne jest jednak to, by zobowiązanie pokrywało co najmniej 50% ceny mieszkania i trwało przez co najmniej 15 lat. Ofertę kredytów hipotecznych możesz sprawdzić na open.pl.

Jakie dofinansowanie można otrzymać?

Dopłata obejmować może maksymalnie 50 m2 lokalu lub maksymalnie 65 m2, jeżeli ubiegają się o nią osoby lub rodziny z trójką dzieci. Osoby samotne oraz bezdzietne małżeństwa liczyć mogą na 10% dopłaty do wkłady własnego, z kolei samotni rodzice oraz małżeństwa z jednym dzieckiem – na 15%. Jeżeli o dofinansowanie ubiegają się osoby lub małżeństwa wychowujące dwoje dzieci, dopłata może wynosić 20%, jeżeli dzieci jest co najmniej trójka – 30%. Jeżeli w czasie pięciu lat od zakupu mieszkania beneficjentom urodzi się (albo zostanie przysposobione) trzecie (i kolejne) dziecko, mogą oni liczyć na dodatkowe 5%, które spożytkować należy na przedterminową spłatę części zobowiązań hipotecznych.

W praktyce: osoba samotna, która postanowi kupić 45-metrowe mieszkanie w Warszawie, otrzyma – zgodnie ze wskaźnikiem przeliczeniowym – blisko 30 tys. zł, zaś rodzina wychowująca trójkę dzieci, kupująca lokal o powierzchni 70 m2 uzyska dopłatę w wysokości prawie 114 tys. zł.

Jak znaleźć swoje mieszkanie?

Najlepiej: skutecznie. Początkowo program obejmował nieruchomości sprzedawane wyłącznie na rynku pierwotnym, jednak od 2015 roku objęte są nim również mieszkania i domy z rynku wtórnego. Możliwości jest zatem wiele.