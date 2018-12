Ministerstwo traci wieloletnią korespondencję po awarii serwera

Nawet najlepszy sprzęt wymaga serwisowania, a przechowywane na nim dane regularnego backupu, o czym z początkiem grudnia boleśnie przekonało się greckie ministerstwo spraw zagranicznych. Według lokalnych mediów, w ministerstwie uległo awarii pięć połączonych dysków twardych serwera poczty, skutkując nieodwracalną utratą większości korespondencji prowadzonej od 2005 roku. Jak się okazuje, ministerstwo nie serwisowało sprzętu, ani nie tworzyło backupu danych w konsekwencji tracąc dostęp do tysięcy kluczowych dokumentów, w tym również informacji poufnych.

Z początku ministerstwo skomentowało stratę jako “niewielką”, ale członek greckiego parlamentu wezwał je do naświetlenia sprawy, żądając informacji o przyczynach awarii, podjętych środkach zaradczych i wyciągniętych konsekwencjach. Przyczyną braku polityki bezpieczeństwa poczty okazała się być źle pojmowana oszczędność - na bezpieczeństwie i stabilności sieci.

Najpierw w 2015 roku, gdy ministerialny dział IT usłyszał odmowę przyznania 15 000 euro na szacowane koszty serwisowe. Następnie we wrześniu 2017, budżet na IT oraz materiały eksploatacyjne zredukowano o 700 000 euro, przeznaczając tę kwotę na środki transportu tj. samochody kupowane przez greckie konsulaty i ambasady.

Jak donoszą greckie media, ministerstwo spraw zagranicznych na wydatki IT obecnie zabudżetowało 150 000 euro - kwotę dziesięciokrotnie większą, niż zasoby postulowane przez administratorów w 2015. Przypomina to pewną maksymę ze świata freelancerów głoszącą, że “nikogo nie stać na dobry plan, a wszystkich stać na niekończące się poprawki”.

Akurat ministerstwo miało na nie budżet, ale polskie firmy nie powinny liczyć ani na szczęście, ani na cudowne dofinansowania z zewnątrz. Jeśli nie chcemy stracić najcenniejszych firmowych zasobów, lepiej zadbajmy o nie z odpowiednim wyprzedzeniem. Unikniemy dzięki temu stresu i często piramidalnych kosztów przywrócenia biznesowej płynności.

Źródło: Xopero