Ministerstwo Finansów nie żąda wyjaśnień mailowych. Uwaga na fałszywe wiadomości

Ministerstwo Finansów ostrzega przed fałszywymi wiadomościami e-mail o tytule „Wezwanie do złozenia wyjasnienia" (pisownia oryginalna). W mailu można znaleźć informację, że w deklaracji podatkowej jest błąd, a odbiorca ma 7 dni na jego wyjaśnienie drogą mailową.

Oszustwo wydaje się szyte grubymi nićmi:

W przypadku otrzymania takiej wiadomości należy ją zignorować - nie otwierać załączników, nie klikać linków, a nawet nie odpisywać nadawcy. W ten sposób można umożliwić zainfekowanie komputera szkodliwym oprogramowaniem lub przekazanie danych nieuprawnionym osobom. Warto natomiast przekazać instytucji, pod którą podszył się nadawca, informację o jej otrzymaniu.

------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Original Message-----

From: Ministerstwo Finansów

Sent: Monday, February 18, 2019 2:01 PM

To: Ministerstwo Finansów

Subject: Wezwanie do zlozenia wyjasnienia

Na podstwawie art.274a par.2 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.z 2012r.poz 749 za zam.)w mysl którego w razie watpliwosci co do poprawnosci zlozonej deklaracji organ podatkowy moze wezwac do udzielenia , w wyznaczonym terminie niezebdnych wyjasnien lub uzupelnienia deklaracji.

Po analizie dokumentów wystawionych przez panstwa firme winika, iz w 2017 roku wystapil blad w deklaracji.

Ponziej znajda pan, w którym znajduje sie dokumentacja dotyczaca wyzej wymienionego roku podatkowego.

Prosimy ustosunkowac sie droga emailowa w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego pisma.

W przypadku braku kontaktu zostanie wszczete postepowanie w trybie art. Ordynacji Podatkowej oraz zastosowana kara Kodeksu Karnego Skarbowego.

Ministerstwo Finansów

ul. Swietokrzyska 12

00-916 Warszawa

NIP: 5260250274

REGON: 000002217

godz. pracy 8:15 - 16:15

-------------------------------------------------------------------------------------------------