Ministerstwo Cyfryzacji stawia na młode talenty - Program Rozwoju Talentów Informatycznych

Wsparcie dla uczniów i nauczycieli

Realizację Programu Rozwoju Talentów Informatycznych zaplanowano na 11 lat (2019-2029). W tym czasie wsparcie ma otrzymać 10 tysięcy uczniów i studentów oraz 1,5 tysiąca nauczycieli. Na ten cel przeznaczono ponad 82 miliony złotych.

W środę minister cyfryzacji podpisał umowy na organizację pierwszych pilotażowych edycji: Mistrzostw w Algorytmice i Programowaniu oraz Mistrzostw w Projektowaniu Gier Komputerowych. Projekty będą realizowane w bieżącym oraz przyszłym roku.

- Wierzymy, że dzięki naszemu Programowi, zmniejszymy lukę niedoboru rąk do pracy w sektorze IT, co pozwoli polskim firmom na szybszy rozwój – powiedział minister cyfryzacji Marek Zagórski. – Nasi informatycy odnoszą liczne sukcesy w międzynarodowych konkursach. Chcemy, by było ich więcej. Celem naszego programu jest wydobycie potencjału tkwiącego w zdolnych młodych Polakach - dodał szef MC.

Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu

Organizatorem tej ścieżki będzie Fundacja Rozwoju Informatyki. W pilotażowej edycji do projektu zaproszonych zostanie 30 zespołów, ale już od przyszłego roku to grono się powiększy – do 100 zespołów.

W tej ścieżce wsparcie wyniesie 54 mln złotych. Kompleksowym wsparciem zostanie objętych 7 tys. uczniów szkół średnich i studentów oraz 1,5 tys. nauczycieli.

Pilotażowa edycja Mistrzostw w Algorytmice i Programowaniu rusza obecnie w ośmiu województwach: dolnośląskim, lubuskim, lubelskim, mazowieckim, podlaskim, pomorskim, śląskim i świętokrzyskim.

Udział w zajęciach będzie możliwy przez cały okres jego trwania. W ramach mistrzostw młodzi ludzie będą brali udział, nie tylko w szkoleniach, wykładach, ale także w obozach edukacyjnych, sparingach czy grywalizacji. Na koniec każdego roku zaplanowano Mistrzostwa, które wyłonią najlepszych z najlepszych.

Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych

Pierwsze pilotażowe Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych zorganizuje Fundacja Twórczości, Edukacji i Animacji Młodzieży TEATRIKON.

- Na początek startujemy w trzech województwach: lubelskim, śląskim oraz wielkopolskim. W tej części kompleksowym wsparciem zostaną objęci zarówno uczniowie szkół średnich, jak również studenci z terenu całego kraju. W sumie, do końca 2029 roku, na wsparcie 3,5 tysiąca młodych ludzi przeznaczymy 28 milionów złotych – powiedział minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych ruszyły 13 listopada. Tegoroczna edycja ma charakter turnieju i – jeśli jesteś uczniem szkoły średniej lub studentem - możesz się do niego zgłosić w towarzystwie znajomych ze szkoły lub uczelni.

Turniej koncentruje się na zgłębianiu wiedzy w trzech obszarach projektowania gier: game designie, grafice oraz programowaniu. Rekrutacja trwa na stronie www.t3g.pl. Zgłoszenia można nadsyłać do 4 grudnia.