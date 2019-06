Ministerstwo Cyfryzacji przeprowadzi hackathon

Początek hackathonu planowany jest na 15 czerwca w Warszawie. Wtedy rozpoczną się warsztaty i konsultacje z mentorami. Kolejno przez następne dni uczestnicy będą pracować nad własnymi aplikacjami, aby 22 czerwca przedstawić je przed profesjonalnym jury. Najlepsze projekty zostaną wyróżnione nagrodami. W puli do rozdania jest w sumie 35 tys. zł.

Potencjał otwartych danych

Dziś na ułatwianiu dostępu do danych korzysta nie tylko administracja publiczna, ale również firmy i całe społeczeństwo. W konsekwencji prowadzi to do poprawienia jakości życia w różnych strefach: edukacji, zdrowiu, a nawet środowisku. W Polsce dzięki otwartemu dostępowi do danych publicznych powstało wiele aplikacji, które między innymi informują o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza, ułatwiają osobom niepełnosprawnym poruszanie się po mieście, ostrzegają przed utrudnieniami w ruchu, promują poruszanie się rowerami czy zachęcają do wspólnego sadzenia drzew. Szacuje się, że do 2020 r. liczba miejsc pracy związanych z Open Data w Europie sięgnie 100 tys.

Jak wziąć udział w Hackathonie?

Zainteresowani uczestnictwem w Hackathonie #OtwarteDane mogą zarejestrować swoje zespoły wchodząc na tę stronę i klikając w przycisk rejestracji. Na decyzję jest czas do 1 czerwca.

III Hackathon #Otwarte Dane jest realizowany w ramach projektu unijnego „Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja”.

Źródło: Cyfrowa Polska