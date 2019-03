Miniaturowe modemy IoT umieszczone w przedmiotach pozwolą je śledzić lub zbierać dane o otoczeniu

Firma NimbeLink rozwija technologię śledzenia zasobów poprzez zminiaturyzowane modemy, wykorzystujące łączność LTE i wysyłające dane z czujników: położenia, ruchu, wilgotności czy temperatury. Mogą być one wbudowywane w opakowania, produkty czy instalacje już na etapie ich tworzenia. Programiści mogą dzięki temu w szybki sposób zaprojektować połączenia modemu z sieciami komórkowymi, co pozwala na zoptymalizowanie procesu śledzenia.

Jednym z wdrożeń zrealizowanych przez tę firmę był system gromadzenia danych związanych z monitorowaniem zużycia ciepłej wody w budynkach. Specjaliści zaprojektowali system z szesnastoma sondami temperatury umieszczonymi w punktach krytycznych, takich jak rury czy zawory. Gromadził on w czasie rzeczywistym informacje na temat ciepła w całym budynku. Inne czujniki monitorowały natomiast zużycie energii, a wszystkie zebrane informacje analizowano za pomocą opracowanego oprogramowania, wykorzystującego technologię sztucznej inteligencji. Oprogramowanie uczyło się rozpoznawać wzorce użytkowania i określało, jakie informacje wysłać do sterownika systemu grzewczego, który zarządzał ogrzewaniem i przepływem wody.

Śledzenie temperatury jest też kluczowe w raportowaniu badań klinicznych niektórych leków. W tej dziedzinie również znalazło zastosowanie rozwiązanie oparte na wykorzystaniu zminiaturyzowanych modemów w tym przypadku w celu kontrolowania transportu matriałów do badań.

Najmniejsze modemy Skywire tworzone przez NimbeLink ważą około 8 gramów, a ich rozmiary są niewiele większe niż karta pamięci SD. Większe mają z kolei bok o długości około 10 centymetrów. Zasilane są bateriami o żywotności sięgającej nawet 14 lat. Mogą pracować w zakresie temperatur od -40 do +60 stopni Celsjusza.

Technologię śledzenia zasobów wykorzystują już m.in. szpitale. Przykładem może być turecki Medical Park Hospitals Group, który systemów śledzenia używa do inwentaryzacji sprzętu medycznego. Fizyczne dokonywanie spisu zajmowało od sześciu do ośmiu tygodni. Dzięki wdrożeniu identyfikacji z wykorzystaniem technologii RFID czas operacji skrócił się do 1–2 dni.

Do powszechnego użycia trafiły już ponadto systemy lokalizowania obiektów i pojazdów w oparciu o technologię GPS. Tego typu rozwiązania oferuje m.in. firma Trackimo, która dzięki miniaturyzacji rozszerzyła możliwe implementacje swojej technologii również na osoby i zwierzęta. Zarządzanie śledzeniem położenia lokalizatorów jest tym łatwiejsze, że odbywa się z udziałem aplikacji mobilnej. Obie te technologie mają pewne ograniczenia zasięgu łączności radiowej czy sygnału GPS w niektórych pomieszczeniach. Lokalizowanie z udziałem internetu rzeczy stanowi więc otwarcie nowych możliwości dla zarządzania zasobami.

Źródło: Newseria