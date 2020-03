Mini kamery, czyli sprawdź bezpieczeństwo domu przez telefon z Bezpieczną Rodziną

Gdzie ukryć mini kamerę, czyli Bezpieczna Rodzina w Twoim domu

Miejsce na mini kamerę BD.03 lub BD.08 od Bezpiecznej Rodziny, z pewnością znajdziesz w każdym pomieszczeniu w swoim domu. Możesz ukryć ją za książkami, kwiatami, czy ozdobami stojącymi na półce. Ponieważ urządzenie jest niewielkich rozmiarów, równie dobrze możesz postawić je obok wszystkich dodatków – na pewno nie zakłóci ono harmonii Twojego wnętrza. Instalacja kamer oraz dodanie ich do aplikacji to czynności bezproblemowe, które z pewnością nie zajmą Ci więcej, niż kilka minut. Bezpieczna Rodzina to szereg możliwości dla każdego, komu zależy na komforcie i spokoju swoim oraz domowników. Jakie możliwości dają Ci nasze kamery oraz aplikacja? Warto poznać je wszystkie!

Funkcje kamery wewnętrznej i aplikacja Bezpieczna Rodzina

Możliwość obserwacji tego, co dzieje się w Twoim domu 24/7 z dowolnego miejsca na świecie w czasie rzeczywistym w jakości HD i Full HD. Nagrywanie wideo i robienie zdjęć. Czujnik ruchu, obustronna komunikacja głosowa i podgląd w nocy – wszystkie te funkcje mają na celu jedno – ochronę Twojego domu i zagwarantowanie Ci spokoju. Niezależnie od tego, czy często opuszczasz miejsce swojego zamieszkania, czy zależy Ci, aby mieć podgląd na to, jak niania opiekuje się dziećmi, czy jak zachowuje się Twój zwierzak podczas Twojej nieobecności – nasze urządzenia i usługa Bezpieczna Rodzina umożliwią Ci sprawowanie kontroli nad całym dobytkiem.

Co to jest Bezpieczna Rodzina?

Bezpieczna Rodzina to ekosystem, który został stworzony, by pomóc Ci jeszcze lepiej chronić to, co dla Ciebie najcenniejsze – Twoich bliskich oraz wszystkie cenne rzeczy. To wygodna w obsłudze aplikacja, dzięki której wszelkie istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa masz zawsze pod ręką – w Twoim telefonie komórkowym. Wybierając nasze usługi, masz pewność, że wszystkie Twoje dane przechowywane są na polskich serwerach. Nasza firma istnieje na rynku od 15 lat. W tym czasie zaufało nam już 1 Milion Klientów. Dołącz do nich i w pełni chroń swój dom z Bezpieczną Rodziną.