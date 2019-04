Minął rok od powstania Fundacji Komputronik. W czym zdążyła pomóc?

Rozwój idei społecznej odpowiedzialności biznesu oraz filantropii jest we współczesnym świecie coraz bardziej zauważalny. Tego rodzaju inicjatywy dają szansę beneficjentom na zaspokajanie podstawowych potrzeb, realizację marzeń, a tym samym niejednokrotnie zmianę ich życia. Fundację Komputronik powołano po to, aby dawała ambitnym podopiecznym - bez względu na wiek, wykształcenie, ograniczenia społeczne i ekonomiczne, możliwość rozwoju poprzez dostęp do innowacyjnych narzędzi wspierających nowoczesną edukację. Wśród jej beneficjentów znaleźli się:

Poznań Mentoring Walk – inicjatywa wyjątkowego spaceru, który ma na celu pomoc młodym ludziom w zdiagnozowaniu ich mocnych zawodowo stron. Wydarzenie inspiruje do rozwijania skrzydeł oraz świadomego kształtowania swojej kariery zawodowej. Przedstawiciele Fundacji wystąpili w roli Mentorów i pracowali z podopiecznymi Poznań Mentoring Walk dzieląc się doświadczeniem oraz doradzając im w kwestiach rozwoju zawodowego. Fundacja Komputronik zamierza wspierać podobną działalność rozwojową dla chętnych i zaangażowanych samodoskonaleniem młodych liderów również w przyszłości.

​OFUTURE ZONE – Fundacja nawiązała współpracę z Czapski Art Foundation przy projekcie OFUTURE ZONE. To projekt naukowo artystyczny zlokalizowany na poziomie -2 Ronda Kaponiera w Poznaniu, a jego celem jest łączenie kreatywności człowieka i innowacyjnych technologii, a także przybliżanie artystom oraz odbiorcom sztuki tworzonej w wirtualnej rzeczywistości przez sztuczną inteligencję. W tym przypadku Fundacja Komputronik zapewniła organizatorom zaplecze technologiczne w postaci komputerów usprawniających funkcjonowanie i promocję projektu.

Collegium Da Vinci – Fundacja Komputronik rozpoczęła współpracę z uczelnią i tym samym została partnerem oraz fundatorem nagród w 24 godzinnym maratonie kodowania gier MAGE JAM. Maraton został zorganizowany przez Wydział Informatyki i Komunikacji Wizualnej uczelni Collegium Da Vinci wraz z Kołem Naukowym Game Wizards. Podczas wydarzenia uczestnicy mieli za zadanie zaprojektować i zaprogramować gry na temat, który poznali dopiero w dniu wydarzenia. Takie kreatywne przedsięwzięcia, uczące w nowoczesny sposób m.in. kodowania również wpisują się w statut organizacji, dlatego współpraca między Fundacją Komputronik a uczelnią Collegium Da Vinci będzie kontynuowana również w roku 2019.

Dawid Bartniczak - pierwszy, indywidualny beneficjent – W sprawie Dawida, ucznia SP nr 17 w Poznaniu, wniosek do Fundacji skierowała Pani Izabela Sporakowska-Mazur. Dawid to 13 letni pasjonat o ponadprzeciętnej wiedzy z dziedziny informatyki. Zależało mu na merytorycznym wsparciu ekspertów i poznaniu szczegółów związanych z branżą IT, dlatego w ramach zgłoszenia spędził on cały dzień w centrali firmy Komputronik. Dzięki temu miał okazję zobaczyć, jak od strony programistycznej działa sklep, a nawet wspólnie z informatykami przeprowadzić wdrożenie nowej funkcjonalności na platformie sprzedażowej. Fundacja Komputronik przekazała Dawidowi również podpowiedzi dotyczące szkoleń, w których mógłby brać udział, tak aby dalej rozwijać swoje umiejętności.

Zespół Fundacji przeanalizował już kolejne wnioski o pomoc, które napłynęły do niej w ostatnim kwartale 2018 roku. Tym samym spośród dziesiątek nowych zgłoszeń wybrano kolejnych beneficjentów. Fundacja przekazała wsparcie w postaci sprzętu elektronicznego niezbędnego do zbudowania symulatora elektrycznego bolidu wyścigowego (klasy Formuła Student) dla PUT Motorsport przy Politechnice Poznańskiej oraz przeznaczyła laptopy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Owieczkach, a także dla Arkadiusza Gerlic z Pyskowic – nauczyciela i Youtubera uczącego języka niemieckiego w niekonwencjonalny sposób. Fundacja Centrum Edukacji Młodzieży „CEM” im. Ks. Jerzego Popiełuszki z Górska, prowadząca projekt dla dzieci i młodzieży „Edukacja przez szachy – Międzyszkolna Liga Szachowa” otrzymała natomiast wsparcie w postaci nagród rzeczowych dla uczestników, a Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Połańcu dofinansowanie, umożliwiające udział uczniów w Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Bangkoku, podczas której zaprezentowali oni swój innowacyjny projekt.

