Miłość z internetu na fali

Randkujemy korzystając z portali i aplikacji. Trendy wskazują jednak, że większość z randkujących przeniosła się na smartfony, a konkretniej do aplikacji mobilnych. Najpopularniejsza z nich – Tinder - ma już blisko 50 milionów użytkowników, którzy przeglądają 1,6 miliona zdjęć potencjalnych partnerów dziennie (wg. DMR tinder Report March 2018). W czołówce aplikacji randkowych znajdują się też Hinge, Match czy Bumble. Co ciekawe, pojawiają się również takie dedykowane konkretnym grupom osób. Dla przykładu: portal i aplikacja singlowanie.pl pozycjonuje się jako miejsce do spotkań dla katolików. To pokazuje, że rynek ten ma przed sobą jeszcze duże perspektywy.

Wartość szeroko pojmowanego rynku internetowych randek wynosi obecnie 1,383 mld dol., a w 2020 ma osiągnąć 1,610 mld dol. (dane Statista, March 2018) . Użytkownik randkujący online wydaje na ten cel średnio 4,7 dol. miesięcznie w skali globalnej. W Polsce jest to 2,79 dol. To trend, którego nie należy lekceważyć.

Czy relacje staną się wirtualne?

Patrząc na dane można stwierdzić, że prawdziwe relacje odejdą do lamusa. Nic bardziej mylnego. Aplikacje randkowe służą nam do poznawania nowych osób i co ważne, spotkania się z nimi w świecie fizycznym. Co więcej, nowe pokolenie nazywane szumnie Y czy Z zupełnie inaczej traktuje tego rodzaju aplikacje i komunikatory. Według różnych badań, jak np. „Meet Generation Z: Forget Everything You Learned About Millennials”, są one dla młodych ludzi tylko narzędziem do komunikacji, ale nie zastępują fizycznych kontaktów. Nie powinniśmy więc obawiać się negatywnego wpływu tego typu aplikacji na nasze życie, a patrzeć na to, jak na nowe możliwości rozwoju naszych relacji. Kwestią wtórną i odrębną pozostaje już nasz stan cywilny, w którym korzystamy z takich rozwiązań.

Źródło: Virgin Mobile Polska