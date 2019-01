Millenialsi redefiniują pracę zdalną

Rozwój technologii i zmieniający się styl pracy dają początek nowym trendom na rynku. Nie bez powodu hasła, takie jak coworking, biura satelickie czy praca zdalna, silnie zyskują na popularności. Benefity pozapłacowe i szybki internet przestają być wyróżnikiem nowoczesnego pracodawcy. Współczesny pracownik oczekuje od przedsiębiorstwa czegoś więcej, na przykład elastyczności, ponieważ chce mieć wpływ na to, gdzie, jak i ile pracuje.

Polska znajduje się na czele potencjalnej rewolucji w sposobie pracy i swobodnego łączenia jej z życiem prywatnym. Aby sprostać wymaganiom dzisiejszych cyfrowych nomadów z generacji Y i powoli wkraczającej na rynek generacji Z, pracodawcy prześcigają się w coraz to korzystniejszych warunkach zatrudnienia. Tym bardziej, że według raportu "The 2016 Millennial Survey. Winning over the next generation of leaders", do 2025 roku to właśnie te pokolenia będą stanowiły aż 75% siły roboczej na świecie. Ponadto według tegorocznego badania „Rynek pracy zdalnej a oczekiwania pracowników”, przeprowadzonego przez Kantar TNS, 95% osób mających doświadczenie w pracy zdalnej ocenia ją pozytywnie. Mobilna praca wpływa także na ogólne zadowolenie z pełnionego obowiązku i chęć pozostania w firmie „na dłużej”. Satysfakcja młodych ludzi z wykonywania zadań rośnie, gdy mają możliwość niestacjonarnego trybu pracy. W zamian wykazują się większym zaangażowaniem i wzmożoną efektywnością. Właśnie dlatego coraz więcej firm decyduje się na zatrudnianie freelancerów, których charakteryzuje chęć poszukiwania nowych doświadczeń i nawiązywania kontaktów w wielu społecznościach.

To z kolei powoduje wzrost zainteresowania przestrzeniami coworkingowymi i miejscami pobudzającymi kreatywność. Biura coworkingowe są odpowiedzią na potrzeby nowoczesnych pracowników, którzy nie są przywiązani do konkretnej lokalizacji i sami decydują, gdzie chcą przebywać. To znacznie lepsze rozwiązanie niż praca z domu. Coworking pozwala na rozdzielenie życia prywatnego od zawodowego, a znajomości nawiązywane w społeczności pracującej w danej przestrzeni mogą wydatnie pomóc w karierze zawodowej i rozwoju swoich umiejętności.

Dzięki swojej ambicji, zaangażowaniu i wysokim kwalifikacjom Millenialsi przejmują rynek pracy, całkowicie transformując styl wypełniania codziennych obowiązków. Są bezkompromisowi, więc śmiało dążą do celu. W oczach właścicieli firm nie są zagrożeniem, lecz szansą. Pracodawcy właśnie w nich coraz częściej dostrzegają ludzi o największym potencjale. Przed pracodawcami stoi jednak wyzwanie. Już dziś muszą się zastanowić, jak stworzyć środowisko pracy, które pozwoli na przyciągnięcie do siebie dynamicznego pracownika.

Źródło: HubHub