Miliardy danych za miliardy dolarów

Na początku mijającej dekady Harvard Business Review określił profesję analityka big data mianem "najseksowniejszego zawodu XXI wieku". Może być on nie tylko atrakcyjny, ale też dochodowy. Jak prognozują analitycy IDC, rynek rozwiązań analitycznych w zakresie Big Data w 2019 roku, będzie wart prawie 190 mld dol. To dziesięć razy tyle, ile NASA wydaje rocznie na realizację programu kosmicznego, który pozwala nam badać powierzchnię Marsa.

Wyjątkowe paliwo

Paliwem, które napędzać będzie silnik o nazwie Big Data, jest miks galopującej transformacji cyfrowej z eksplozją rozwiązań opartych na technologii Internetu Rzeczy. Z roku na rok z wykorzystaniem tych innowacyjnych technologii coraz lepiej radzi sobie biznes. Dlaczego? Firmy aktywnie poszukują lepszych, szybszych i bardziej wszechstronnych metod pozyskiwania danych oraz sposobów na ich wykorzystanie.

Przewiduje się, że światowe przychody z rozwiązań analityki Big Data (BDA) osiągną w tym roku 189,1 mld dol co oznacza wzrost o 12% w stosunku do 2018 r. Analiza przygotowana przez specjalistów z IDC przewiduje, że przychody z BDA utrzymają to tempo wzrostu w całej prognozie na lata 2018–2022 przy pięcioletniej złożonej rocznej stopie wzrostu (CAGR) na poziomie 13,2%. International Data Corporation oceania, że do 2022 r. światowe przychody BDA wzrosną do wartości 274,3 mld dol.

Jak wynika z raportu „Global Data Market Size 2017 – 2019” przygotowanego przez Cloud Technologies, jeszcze w tym roku globalny rynek danych o zainteresowaniach internautów osiągnie wartość 26 mld dolarów, co oznacza wzrost na poziomie 26,6 proc. rdr.

Gdzie powędrują miliardy?

IDC prognozuje, że usługi IT będą odpowiadać za największą część rynku analityki Big Data w 2019 r. - 77,5 mld dol. Na kolejnym miejscu plasują się wydatki na sprzęt - 23,7 mld dol., a podium zamykają usługi dla biznesu - 20,7 mld dol. Łącznie usługi informatyczne i biznesowe będą stanowiły ponad połowę przychodów analityki biznesowej w całej prognozie i zaliczać się będą do kategorii o najszybszym wzroście.

Rozwiązania technologiczne, niezbędne do obsługi Big Data mogą być trudne do wdrożenia i zarządzania w tradycyjnym środowisku, które opiera się o oprogramowanie i platformę sprzętową instalowaną po stronie klienta. Gwałtowny wzrost ilości generowanych danych oraz ich złożoność powodują, że koszty obsługi zwielokrotniają się, a tradycyjne systemy stają się nieefektywne. Jednak chmura może pomóc w złagodzeniu niektórych z tych przeszkód. Elastyczność rozwiązań w modelu SaaS (system as a service) pomaga przyspieszyć adopcję analityki biznesowej, również dzięki wykorzystaniu algorytmów sztucznej inteligencji, które pomagają dostrzec to, co mogłoby być pominięte przy tak dużym natłoku informacji.

Branże dokonujące obecnie największych inwestycji w rozwiązania analityki Big Data to bankowość, produkcja dyskretna, usługi profesjonalne, produkcja procesowa oraz rozwiązania przygotowane dla organów państwowych. Jak podaje IDC, łącznie te pięć gałęzi będzie odpowiadać za prawie połowę światowych przychodów BDA w tym roku (91,4 mld dol.). Jednocześnie sektory, które zapewnią najszybszy wzrost analityki biznesowej to branża obrotu papierami wartościowymi i usługi inwestycyjne (15,3% CAGR) i retail (15,2% CAGR).

Źródło: Cloud Technologies