Milenialsi lubią zajmować się finansami i robią to umiejętnie

W badaniu porównano kraje i miasta, na poziomie deklaracji, jak i twardych danych. W Polsce wyniki pokazały, że millenialsi nie uciekają od tematu finansów. Po pierwszym pytaniu zaledwie 17% respondentów przyznało, że nie lubi zajmować się finansami. Większość zaprzeczyła także by oszczędzanie sprawiało im trudności (55%). Wśród Polaków urodzonych w latach 1981-2001 używających Revolut 68% potwierdziło, że po opłaceniu miesięcznych rachunków, regularnie oszczędzają coś z tego co zostanie. To więcej niż brytyjczycy (67%), spośród których wielu deklaruje, że ma trudności z oszczędzaniem (47%) i niepokoi się o swoją przyszłość finansową (63%).

Wakacje kontra emerytura

Myśli większości z nas dryfują teraz w stronę letnich wakacji (badanie realizowano w maju). Polscy milenialsi nie są wyjątkiem. Choć najczęściej wskazywanym celem oszczędności były wakacje (56%), tuż za nimi uplasowało się odkładanie na przysłowiową czarną godzinę (55%). Chodzi tu chyba jednak bardziej o nagłą nieprzewidzianą potrzebę, niż oddaloną w czasie emeryturę, na którą wskazało 20% odpowiedzi. Ważnym celem jest natomiast mieszkanie, odkłada na nie 42% polskich millenialsów (w Wielkiej Brytanii 30%). Co ciekawe oszczędzanie na auto (27%) i sprzęt RTV/AGD (17%) bierze prym we wskazaniach nad odkładaniem na dzieci (10%) i wesele (7%).

Sejf kontra lokata

W pokoleniu milenialsów nie widać wyraźnego przełomu co do metod lokowania oszczędności. A może brakuje innowacyjnych narzędzi? 64% respondentów lokuje zaoszczędzone pieniądze na rachunku oszczędnościowym, 35% na lokacie. Jak jeszcze? 10% respondentów wskazała na fundusze inwestycyjne, 9% na waluty tradycyjne, 8% na mieszkania na wynajem, a 7% na kryptowaluty. Tyle samo korzystało z Sejfów Vault.

Kto ma wyniki w oszczędzaniu?

Oszczędzanie w Sejfach Vault dobrze idzie Niemcom i Brytyjczykom, zwłaszcza w stolicach. Milenialsi z Niemiec odkładają w sejfach średnio 732 zł/mc (w Berlinie 1254 zł/mc), zaś Brytyjczycy 849 zł/mc (w Londynie nawet 1240 z/mc). Nieco mniej oszczędzają Francuzi i Irlandczycy (odpowiednio 693 zł/mc i 503 zł/mc) oraz Czesi i Polacy (kolejno 454 zł/mc i 429 zł/mc). Ranking europejskich stolic układa się mniej więcej podobnie.

Badanie przeprowadzono metodą ankietową online wśród użytkowników Revolut w Europie. Polska edycja badania zrealizowana została w dniach 7-8 maja 2019. Do udziału w ankiecie zaproszono mailowo 27469 polskojęzycznych użytkowników w Polsce, urodzonych w latach 1981-2001 (wiek 18-38 lat). W ankiecie udział wzięło 1969 respondentów. Najmniejsza liczba odpowiedzi udzielonych na pojedyncze pytanie: 1623. Język ankiety: polski. Liczba pytań: 21. Typ pytań: jednokrotnego wyboru i wielokrotnego wyboru, pytania w większości zamknięte. Średni czas wypełnienia ankiety: 3 minuty.

Źródło: Revolut