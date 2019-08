Milenialsi liderami w zakupach online

Jak pokazuje badanie opinii, zrealizowane wśród klientów banków przez Kantar TNS na zlecenie KIR i ZBP, zdecydowana większość, bo aż 75% przedstawicieli tzw. pokolenia Y, zwanych też milenialsami (urodzeni w latach 80-tych i 90-tych), kupuje online. Nieco rzadziej (67%), zakupy w sieci robią przedstawiciele tzw. pokolenia Z (urodzeni po 2000 r.). Z kolei wśród 40-latków (pokolenie X), w sieci kupuje co druga osoba (50%). Jednak również starsi nie stronią od e-commerce - klientem e-sklepów jest również niemal co czwarty ankietowany 50-latek, i co dziesiąty badany w wieku 60+.

Jednym z powodów, dla których kupujemy online, jest chęć oszczędzenia czasu, który musielibyśmy przeznaczyć na wizytę w tradycyjnych sklepach. Ta chęć przyspieszenia procesu zakupowego powoduje również, że wybieramy narzędzia umożliwiające jak najszybszą płatność – czy to przelew natychmiastowy, czy też szybką płatność internetową.

Najwięcej zwolenników przelewów natychmiastowych jest wśród przedstawicieli pokolenia Z. Aż 42% przedstawicieli tej grupy wiekowej uważa, że przelewy natychmiastowe powinny być standardem. Przekonanie to jest bardzo popularne praktycznie we wszystkich analizowanych grupach (zawsze niemal lub nieco powyżej 30% wskazań).

W chwili wyboru sposobu płatności w czasie zakupów w e-sklepach w każdym pokoleniu 37% badanych standardowo szuka na stronie sklepu logotypu swojego banku (za wyjątkiem grupy 61+). Z kolei logotypu preferowanego systemu płatności szuka na stronie ok. 16% badanych. Co ciekawe, gotówką przy odbiorze chętniej płacą najmłodsi ankietowani – niemal 44 % przedstawicieli pokolenia Z przedkłada gotówkę nad elektroniczne metody płatności. W pozostałych grupach wiekowych odsetek ten oscyluje wokół 35 %

Autor: Przemysław Soboń, Krajowa Liczba Rozliczeniowa

Badanie zrealizowane w marcu 2019 r. na ogólnopolskiej próbie osób w wieku od 15 lat (N=1009) i próbie pracowników banków (N=102).