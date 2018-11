Mikołajkowy e-szał - jak zachować odrobinę rozsądku?

Coraz chętniej kupujemy w internecie. Szczególnie w okresie od listopada do lutego, kiedy ogarnia nas szaleństwo zakupów. Z najnowszego raportu „E-commerce w Polsce 2018” wynika, że odsetek internautów, którzy dokonują zakupów online, wzrósł w stosunku do poprzedniego roku i wynosi 56% (54% w 2017 roku). Jest to wygodne rozwiązanie, które pozwala kupić prezenty bez wychodzenia z domu, często w atrakcyjnych cenach. Dzięki możliwości bezpośredniej dostawy mamy większą swobodę i możemy zająć się innymi rzeczami. Aż 66% ankietowanych doceniło taką możliwość.

W okresie przedświątecznym rośnie też liczba fałszywych sklepów i nieuczciwych sprzedawców. Co zrobić, aby nasze zakupy online były bezpieczne? Przede wszystkim należy:

korzystać wyłącznie z znanych sklepów internetowych. Renomowane marki stosują dodatkowe systemy zabezpieczające transakcje;

przed podaniem swoich danych zasięgnąć opinii o stronie internetowej/sprzedawcy i sprawdzić jego rzetelność. Można to zrobić na specjalnych stronach lub forach;

zadbać o aktualny program antywirusowy na komputerze i smartfonie. Dzięki temu dane będą bezpieczne i nikt ich nie ukradnie;

nie należy logować się do żadnych kont czy wpisywać numerów kart będąc podpiętym do sieci publicznej, co do której zabezpieczeń możemy mieć wątpliwości. Warto zwrócić uwagę np. na kłódki w pasku adresu przeglądarki internetowej lub czy adres strony rozpoczyna się od “https://” – literka “s” informuje o bezpiecznym połączeniu.

Bartłomiej Muzaj, specjalista ds. ochrony danych z ODO 24 zauważa, że domowa niezabezpieczona sieć może przysporzyć nam problemów. A w jaki sposób można ograniczyć ryzyko wykorzystania prywatnych sieci? Najprostsza jest zmiana hasła administracyjnego na nasze indywidualne. Warto to zrobić już na samym początku podczas konfigurowania sieci i jej zabezpieczeń. Jeśli ktoś będzie chciał się do niej włamać, zapewne spróbuje najpierw wykorzystać domyślne dane uwierzytelniające urządzenia sieciowego, które bez problemu można znaleźć w internecie. Zakupów (chodzi oczywiście o samą czynność płacenia) w sieci warto również dokonywać wyłącznie korzystając z chronionego łącza, np. sieć w domu, gdzie jesteśmy pewni zabezpieczeń. Zaoszczędzimy dzięki temu swój czas i nerwy – a przecież przy wyborze tej formy zakupów głównie o to nam chodzi. Jak dodaje ekspert, korzystanie z publicznego Wi-Fi może narazić nas na wykorzystanie danych w celach niezgodnych z prawem.

Źródło: ODO 24