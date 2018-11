Mikołajki last minute. Drobne i większe prezenty świąteczne

Pomysł na prezent dla dziecka, które lubi dekorować pierniczki. W zestawie są foremki, posypka, książeczka z przepisami oraz materiały potrzebne do zapakowania pierniczków jako prezenty. W pakiecie warto dołożyć trochę swojego czasu na wspólne przygotowanie pierniczków!

Akcent lubiany przez wiele osób, niezależnie od wieku. Przyda się do przedstawienia świąteznego, na imprezę mikołajkową albo - jeśli macie taką tradycję - osobie rozdającej prezenty spod choinki.

Odrobina świątecznego nastroju dla miłośników espresso - stosowny i ładny prezent np. dla zaprzyjaźnionej pary, która spędza pierwsze wspólne święta.

Ciekawa alternatywa dla kalendarza z czekoladkami.

Warto mieć jakąś płytę z bezpretensjonalnym wykonaniem piosenek świątecznych. Jeśli lubicie Wojciecha Manna i jego audycje, niech rekomendacją dla Was będzie to, że - choć już parę ładnych lat temu - polecał on płytę Włoszki i Angielek (które jednak nie są siostrami) w jednym ze swoich programów.

Wiele osób (w różnym wieku) lubi tradycję nabożeństw adwentowych, atmosferę podczas porannych lub wieczornym spotkań w świątyni ze światełkami rozpraszającymi mrok. Lampion z lampką LED pozwoli bezpiecznie cieszyć się tradycją.

Pod koniec listopada 2018 roku do kin wszedł animowany film "Grinch - świąt nie będzie". Tym dzieciakom, którym się szczególnie spodoba, można przypomnieć mającą już 18 lat pierwszą ekranizację z brawurowym występem Jima Carrey'ego w roli tytułowej.

Skoro już przy Grinchu jesteśmy... fani twórczości Dr Seuss powinni sięgnąć po książkę tego autora, na podstawie której nakręcono film. "Grinch" dostępny jest tylko w oryginale - nie doczekał się interpretacji Stanisława Barańczaka, który ze swadą przełożył na polski "Kota Prota" czy "Słonia, który wysiedział jajko".

Komu e-booka, komu nauka? Jedno z najbardziej znanych dzieł literackich z wigilią w tytule w wydaniu dwujęzycznym łączy przyjemne z pożytecznym - lekturę z treningiem językowym.

Beżowy obrus (poliester z domieszką lnu) z kratą i reniferami na świąteczny stół. Dekoracyjny, ale i minimalistyczny, będzie pasował do wnętrz o różnym charakterze. Prezentowana wielkość: 110x160 cm.

Jeśli uważacie, że dzieci powinny uczyć się obyczajów słowiańskich, a nie amerykańskich czy brytyjskich, pokażcie im tradycję Jasełek i kolędowania. Turoń to szczególnie wdzięczna postać wśród kolędników...

Na świąteczne szkolne przedstawienie, na jasełka, do kolędowania - świąteczna zabawa gwarantowana.

Szopka - kiedyś tradycyjnie pod niemal każdą choinką, dziś odchodząca trochę w zapomnienie. Zachęcając dzieci do własnej twórczości świątecznej, można odświeżyć ten zwyczaj i zaprosić je do samodzielnego zmontowania i ozdobienia różnymi technikami szopki ze sklejki.

Tematyczny świecznik - świetny jako element tworzenia świątecznego nastroju.

Uzupełnienie świątecznego wystroju stołu.

Święta pełne światła - to zadanie można spełnić np. za pomocą girlandy z lampkami LED. Podświetlone drewniane gwiazdki ze świątecznymi motywami będą pięknie wyglądały np. na oknie.

Chcesz sprawić radość kreatywnemu dziecku? Włącz je do - najlepiej wspólnych - przygotowań do świąt. Samodzielnie pomalowana bombka może zawisnąć na rodzinnej albo szkolnej choince, trafić na świąteczny kiermasz albo stać się prezentem dla bliskiej osoby.

Aby tradycji stało się zadość. Ładnie wykonana drewniana szopka pomoże szczególnie młodszym dzieciom (3-6 lat) poznać opowieść stojącą za tradycją świąt Bożego Narodzenia.

Mniej tradycyjne wykonania, odwieczne pytania. Bardzo ciekawa i intrygująca wykonana płyta z utworami Zbigniewa Presinera w interpretacji polskich artystów.

Sympatyczny drobiazg dla osób, które urządzają pierwszy własny kąt - małe bombki na małą choinkę.

Przygotowanie pierniczków, odsłona druga. Tutaj bardziej skupiamy się na wykonaniu i przechowywaniu, mniej na ozdabianiu. Dla wszystkich dzieci, które lubią asystować w kuchni i ucieszą się z własnych kuchennych narzędzi.