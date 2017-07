Miewasz kłopoty ze snem? Przetestuj nową aplikację!

Zespół Nightly właśnie rozpoczyna badanie skuteczności swojej aplikacji. Jeśli źle sypiasz, nadarza się właśnie okazja do jej przetestowania za darmo. Wystarczy, że masz smartfona, posługujesz się językiem angielskim i dołączysz do badania.

O projekcie

Ułatwianie zasypiania, obniżenie liczby wybudzeń, przeciwdziałanie koszmarom oraz pobudka w fizjologicznie najlepszym momencie - Nightly nie jest kolejnym narzędziem do monitorowania snu. To jedno z pierwszych rozwiązań na świecie, dzięki któremu osoby doświadczające problemów ze snem, będą mogły poprawiać jakość swojego wypoczynku.

Nightly zostało stworzone przez interdyscyplinarny polski zespół naukowców, artystów i przedsiębiorców. Kluczowym elementem aplikacji są treści audiowizualne. Film oglądany przed zaśnięciem oraz dźwięki odtwarzane w precyzyjnie określonych momentach w ciągu nocy, zgodnych z indywidualnym przebiegiem snu, pomagają się zrelaksować i aktywnie stymulują sen. Ograniczają liczbę wybudzeń i redukują do minimum występowanie koszmarów w ciągu nocy. Specjalnie stworzony inteligentny alarm aktywuje się nad ranem w najpłytszej fazie snu i ułatwia wstawanie.

Priorytetem twórców było stworzenie aplikacji, której działanie będzie oparte o naukową ekspertyzę i badania. Bezpieczeństwo nowatorskiego rozwiązania potwierdzono badaniami przeprowadzonymi w laboratorium w Ośrodku Medycyny Snu Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Okazało się, że aplikacja nie tylko nie zaburza architektury snu użytkownika, ale także dostosowuje się do niej, aktywnie reagując w newralgicznych momentach.

Dołącz do badania i napraw swój sen

Startujące właśnie badania, realizowane we współpracy z naukowcami Uniwersytetu SWPS, pomogą w jeszcze lepszym dostosowaniu aplikacji do indywidualnych potrzeb użytkowników i osiąganiu jak najlepszych rezultatów. Badanie jest doskonałą okazją do bezpłatnego przetestowania aplikacji i sprawdzenia, na ile poprawia ona sen każdego z nas. Najbliższa tura badań rozpoczyna się 24 lipca. Jeśli znasz język angielski, posiadasz smartfon z systemem iOS lub Android i zarejestrujesz się jako uczestnik badania, przez 4 tygodnie będziesz mógł testować aplikację w ramach badania, a następnie otrzymasz exclusive pass, uprawniający do trzymiesięcznego przedpremierowego korzystania z aplikacji. Jeśli miewasz kłopoty ze snem, wyślij swoje zgłoszenie.