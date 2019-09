Mieszkasz na stałe poza miejscem zameldowania? Dopisz się do rejestru wyborców!

Z urzędu jesteśmy wpisani do rejestru wyborców w miejscu stałego zameldowania. Jednak wielu Polaków mieszka na stałe poza miejscem zameldowania. Jeśli możesz udowodnić, że rzeczywiście mieszkasz w danym miejscu na stałe, warto dopisać się do rejestru wyborców. Wniosek do urzędu możesz złożyć do 8 października. Najwygodniej zrobić to przez internet.

Co warto wiedzieć przed złożeniem wniosku

Do spisu wyborców obywatel dopisywany jest tylko na jedne, konkretne wybory.

Wniosek należy złożyć najpóźniej 5 dni przed wyborami, tj. 8 października. Nie warto jednak czekać do ostatniej chwili, ponieważ złożenie wniosku nie oznacza automatycznego dopisania do spisu wyborców. Urzędnik może np. poprosić o dodatkowy dokument potwierdzający, że rzeczywiście mieszkasz na stałe w danym miejscu.

Decyzję otrzymasz na swoją skrzynkę ePUAP, chyba że podczas składania wniosku wybierzesz inną możliwość (krok tego poradnika).

Czego potrzebujesz do złożenia wniosku o dopisanie do rejestru wyborców

Aby złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców przez internet, potrzebujesz:

skanu dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu). Możesz zrobić telefonem zdjęcie dokumentu leżącego na białej kartce - ważne, by oba zdjęcia razem nie miały więcej niż 10 MB;

serii i numeru dokumentu tożsamości;

polskiego obywatelstwa.

Będziesz potrzebować także dokumentu potwierdzającego, że przebywasz na stałe w danym miejscu. Takim dokumentem może być umowa najmu, kopia zeznania podatkowego (PIT-37) lub rachunek za media na Twoje nazwisko. Jeśli nie dodasz tego dokumentu podczas składania wniosku, urząd wezwie Cię do jego uzupełnienia.

Ważne: warto dowiedzieć się w swoim urzędzie (tym, do którego składasz wniosek), jakiego dokumentu potwierdzającego zamieszkanie wymaga.

Dopisanie do rejestru wyborców - składanie wniosku krok po kroku

1. Wejdź na stronę GOV.PL i kliknij w sekcję "Meldunek i wybory".

2. W sekcji "Wybory" wybierz pierwszą na liście usługę "Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców".

3. Po kliknięciu napisu ""Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców" pojawi się ekran startowy, pokazujący możliwe sposoby dopisania się do spisu wyborców. Domyślnie ustawiona jest opcja "Przez internet". Należy kliknąć niebieski przycisk ZŁÓŻ WNIOSEK.

4. Po kliknięciu przycisku przechodzisz na stronę profilu zaufanego. Zaloguj się odpowiednią dla siebie metodą.

5. Na początku pojawia się ważna informacja - jej lekceważenie jest często źródłem problemów ze znalezieniem swojego nazwiska w spisie wyborców w dniu wyborów:

Uwaga! Wysłanie wniosku nie oznacza automatycznego wpisania do rejestru wyborców Wniosek trafi najpierw do urzędnika, który go rozpatrzy. Zrobi to w godzinach pracy urzędu. Urzędnik ma obowiązek zweryfikować, czy mieszkasz tam, gdzie deklarujesz.

Dlatego na początku podkreślone zostało, by zająć się złożeniem wniosku odpowiednio wcześniej i być gotowym do potwierdzenia, że mieszka się w deklarowanym miejscu.

Teraz już można przejść do usługi...

Złożenie wniosku o dopisanie do listy wyborców odbywa się w trzech krokach (na trzech ekranach).

6.

6. Najpierw należy podać obywatelstwo. Po wybraniu obywatelstwa ekran się rozwija i pojawiają się:

miejsce na wpisanie urzędu gminy, w której chcesz się wpisać do rejestru wyborców - po wpisaniu trzech znaków wyświetlają się podpowiedzi, wśród których można wybrać właściwy urząd;

dane osobowe pobrane z profilu zaufanego - imiona, nazwisko, PESEL, data urodzenia, imię ojca;

miejsce na dodanie odpowiednich dokumentów (opis w kolejnym kroku).

7. W dalszej części strony znajdują się rubryki pozwalające na wylegitymowanie się.

Najpierw należy wybrać rodzaj dokumentu (dowód osobisty albo paszport) oraz podać jego serię i numer.

Następnie należy załączyć skan dokumentu (dowodu osobistego lub paszportu). Jeśli nie masz przygotowanego skanu dokumentu, możesz zrobić jego zdjęcia. Zapisując załączniki na swoim komputerze, opisz je czytelnie (np. dowod_JR_01.jpg), by potem łatwo sprawdzić, czy zostały poprawnie dodane. Aby dodać załącznik, trzeba kliknąć w ikonkę spinacza przy okienku do dodawania załącznika.

W dalszej kolejności widoczne widoczne jest miejsce na dodatkowy załącznik. W domyśle jest to skan dokumentu potwierdzającego, że rzeczywiście mieszkasz w danym miejscu (np. być umowa najmu, kopia zeznania podatkowego lub rachunek za media na Twoje nazwisko). Choć dodanie tego załącznika nie jest obowiązkowe, zalecamy, by to zrobić. Inaczej urząd tak czy owak wezwie Cię do uzupełniania wniosku o ten dokument.

Uwaga! Warto upewnić się w urzędzie, do którego składasz wniosek, jakiego dokumentu potwierdzającego zamieszkanie w danym miejscu oczekuje.

Jeśli wszystko się zgadza, kliknij DALEJ.

8. Na kolejnej stronie w pierwszej kolejności wyświetlane są Twoje dane adresowe (pobrane z profilu zaufanego). Zwróć uwagę na dalszą część ekranu - wskazujesz tam swoje miejsce stałego zamieszkania, czyli to, w którym rzeczywiście przebywasz i chcesz głosować.

Wpisując nazwę miejscowości i nazwę ulicy, korzystaj z podpowiedzi, które wyświetlą się po wpisaniu minimum dwóch znaków.

Obowiązkowo musisz podać miejscowość (nazwy powiatu i województwa uzupełnią się automatycznie), kod pocztowy (wpisujesz ręcznie) oraz numer domu (wpisujesz ręcznie).

9. Kiedy wypełnisz obowiązkowe dane adresowe, ekran rozwinie się i wyświetli się deklaracja następującej treści:

Oświadczam, że stale zamieszkuję pod podanym poniżej adresem

Należy potwierdzić oświadczenie.

W tym miejscu znajdziesz też informację, że urząd będzie korespondować z Tobą przez skrzynkę ePUAP. Jeśli wolisz kontakt przez pocztę tradycyjną, wybierz taką opcję na końcu ekranu.

10. Kolejna strona to podgląd wniosku.

Jeśli chcesz coś poprawić, wybierz przycisk WRÓĆ DO EDYCJI. Wszystkie dane, które wcześniej zostały wpisane, będą podczas tej edycji widoczne.

Jeśli wszystko się zgadza, kliknij przycisk PODPISZ I WYŚLIJ.

11. Na kolejnym ekranie zobaczysz informacje o swoim wniosku na stronie profilu zaufanego. Jeśli wszystko się zgadza, kliknij "Podpisz profilem zaufanym" (niebieski przycisk z białym napisem na górze lub na dole strony).

12. Po kliknięciu przycisku "Podpisz profilem zaufanym" pojawi się okienko z miejscem na wpisanie kodu autoryzacyjnego, który przychodzi na telefon (numer przypisany do profilu zaufanego).

Po wpisaniu kodu autoryzacyjnego i kliknięciu "Autoryzuj i podpisz dokument" przejdziesz z powrotem do portalu obywatel.gov.pl, gdzie pojawia się informacja, że wniosek został wysłany.

13. Potwierdzenie wysłania formularza otrzymasz na adres mailowy, a także znajdziesz je w skrzynce ePUAP, w zakładce "Wysłane" (zarówno wysłany wniosek, jak i UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia w postaci pliku XML).

Co po złożeniu wniosku?

Odpowiedź z urzędu powinna przyjść na Twój adres e-mail w ciągu 3 dni roboczych. Urzędnicy rozpatrują wnioski w godzinach pracy urzędu.

Pamiętaj, że jeśli w Twoim wniosku brakuje dokumentu potwierdzającego zamieszkanie w danym miejscu, otrzymasz wezwanie do uzupełnienia wniosku (urzędnik ma obowiązek zweryfikować Twoje oświadczenie). Wówczas na uzupełnienie wniosku masz kolejne 3 dni robocze od daty otrzymania wezwania od urzędu.