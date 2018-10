Mieszkanie z przetargu - jak tanio kupić nieruchomość?

Przetarg a licytacja komornicza

Podstawową różnicą jest to, że jego podstawą wcale nie musi być zadłużenie. Powodem do zorganizowania przetargu może być, oprócz zadłużenia, wygaśnięcie prawa do lokalu na przykład w wyniku śmierci właściciela nie posiadającego spadkobierców. Jeżeli lokal zostaje poddany przetargowi w wyniku spoczywającego na nim zadłużenia to kwota uzyskana w wyniku przetargu zostaje w całości przekazana na pokrycie owego długu – co ważne: jeśli nie spłaci ona całości zadłużenia w żadnym stopniu nie przechodzi ono na nabywcę. Z kolei jeśli chodzi o licytację komorniczą prawomocne przysądzenie własności lokalu skutkuje wykreśleniem z księgi wieczystej wszystkich hipotek.

Wadium

W kwestii przetargów, tak samo jak przy licytacjach, obowiązuje wpłata wadium. Wadium stanowi zabezpieczenie transakcji i wynosi na ogół 10% wartości oszacowania. Należy je wpłacić zanim przystąpi się do licytacji. Bez jego uiszczenia nie zostaniemy dopuszczeni do wzięcia udziału w przetargu. Wadium zostaje zatrzymane, jeśli osoba, która wygra przetarg, nie wpłaci w ustalonym terminie wylicytowanej kwoty.

O tym w jaki sposób i kiedy mamy dokonać wpłaty zostaniemy poinformowani już w ogłoszeniu o przetargu. Najczęściej występują trzy możliwe sposoby zapłaty. Pierwszy z nich to gotówka (np. w spółdzielni). Kolejnym będzie przelew bankowy na wskazany numer konta – tutaj bardzo istotne jest by mieć świadomość, że liczy się termin uznania kwoty na rachunku bankowym, nie zaś termin samej dyspozycji. Istotną kwestię stanowić będzie również wskazany w ogłoszeniu odpowiedni tytuł przelewu. Może to też być złożenie książeczki oszczędnościowej ze specjalnym upoważnieniem do podjęcia wkładu odpowiadającego wysokości rękojmi. Inne popularne sposoby wpłaty wadium to karta kredytowa lub przekaz pocztowy.

W momencie wygrania przetargu – wadium jest zaliczane na poczet ceny nabycia lokalu. Zatem cena nieruchomości uzyskana w wyniku przetargu staje się niższa o wpłacone wadium. Jeśli natomiast przetarg przegramy – wadium jest nam zwracane w terminie 3 do 7 dni od licytacji. Co oczywiste – jest ono również zwracane jeśli dany przetarg zostanie odwołany.

Przed wzięciem udziału w przetargu warto pamiętać o takich podstawowych elementach jak warunki uczestnictwa. Podawane są w nich najczęściej informacje, czy przetarg dotyczy osób fizycznych. Muszą one mieć przy sobie dowód osobisty i dokument potwierdzający wpłatę wadium.

Bez wątpienia kwestia zakupu mieszkania w wyniku przetargu to coś, czemu warto się przyjrzeć. Można w ten sposób złapać naprawdę przystępne cenowo okazje. Warto zatem obserwować miejsca, w których pojawiają się ogłoszenia o przetargach, może to być lokalna prasa, TV, portale i fora internetowe, ale także specjalnie do tego celu stworzone portale jak Listaprzetargow.pl. Należy jednak pamiętać, by przed przystąpieniem do przetargu zapoznać się ze stanem faktycznym i prawnym owej nieruchomości. Unikniemy w ten sposób niejasności w przyszłości.

Zdjęcie: Unsplash.com