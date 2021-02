Mieszkanie w Warszawie? Poznaj atrakcyjne lokalizacje

Mieszkanie w stolicy kraju wiąże się z prestiżem. Powszechny pogląd jest taki, że kto ma mieszkanie w Warszawie, ten dużo lepiej żyje. Od lat oczywiste jest, że w Warszawie dużo łatwiej można znaleźć dobrze płatną pracę. Co więcej, ta praca ma ścisły związek z robieniem kariery zawodowej. Żadne inne miasto nie generuje tak silnego przekonania, że życie w Warszawie jest po prostu najlepsze. Masa zawodowych możliwości, wiele atrakcji i przebogaty wybór na rynku nieruchomości sprawiają, że każdego dnia wiele ludzi podejmuje decyzje o przeprowadzce do Warszawy.

Jak w dobie pandemii szukać mieszkania w Warszawie?





Epoka koronawirusa nieco zmodyfikowała rynek nieruchomości. Do czasu wprowadzenia stanu epidemii w Polsce normą było, że potencjalni nabywcy przeglądali oferty sprzedaży mieszkań w gazetach lokalnych lub na portalach branżowych. Przy czym w gazetach ogłoszenia miały postać zminimalizowaną, przez co by uzyskać więcej informacji, trzeba było dzwonić pod podany numer. Ogłoszenia w Internecie bazowały na opisie nieruchomości i kilku fotografiach z danego mieszkania. COVID-19 przyczynił się do zmian prezentacji nieruchomości - dzisiaj normą zaczyna być publikacja filmów, dokumentowanie postępu prac na budowach, wirtualna wycieczka lub profesjonalna fotografia. Byle jakie prezentacje nie zatrzymają uwagi przeciętnego użytkownika Internetu. Dzieje się tak dlatego, że kupują oczy i emocje. Potencjalny nabywca musi poczuć klimat nieruchomości i bez problemu wyobrazić sobie, że pod nowym adresem będzie mu się żyło świetnie. Przykładem jest rynek pierwotny w Warszawie – każdy ma szansę znaleźć idealne lokum dla siebie, bez marnowania czasu na przejazdy.

Dlaczego w Warszawie dobrze jest zainwestować w lokal na rynku pierwotnym?

Decyzja o zakupie mieszkania na rynku pierwotnym to nie tylko podniesienie osobistego statusu społecznego. Każdy wie, że nowoczesne budownictwo mieszkaniowe potrafi zachwycić nawet najbardziej wybrednych klientów. Idąc w zgodzie z trendami, które królują na świecie, deweloper – jeśli chce sprzedać mieszkania – musi oferować klientom coś, co po prostu jest najmodniejsze. Moda w architekturze też bywa zmienna, może nie zmienia się kilka razy do roku, ale przeciętna, zupełnie niezainteresowana nieruchomościami osoba będzie w stanie odróżnić nową zabudowę deweloperską od tej, która powstała kilka lat temu. Nawet jeśli posiadaczowi tak wspaniałego nowego mieszkania znudzi się życie w mieście, to bez problemu wynajmie je osobie, która za luksus i świetną lokalizację będzie w stanie zapłacić niejedną cenę.

Dla kogo zatem rynek wtórny?

Nieruchomości z rynku wtórnego podobają się osobom, które kochają kamienice i nie wyobrażają sobie mieszkania w innym rodzaju budynku. W przypadku kupowania mieszkania w blokach (na przykład w blokach z wielkiej płyty) decyzję zakupową mogą podpierać poprzednie doświadczenia z tego typu nieruchomością. Bloki z wielkiej płyty kojarzą się z wygodą – jest w nich dosłownie wszystko, co potrzebne jest do komfortowego funkcjonowania, a osiedla mają dobrą infrastrukturę. Są tutaj przedszkola, szkoły, sklepy, ryneczki, kościół, parki, place zabaw czy przystanki komunikacji miejskie.