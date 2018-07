Miejskie SMS-y o zagrożeniach i kulturalnych wydarzeniach

Większość ludzi posiada swój telefon komórkowy zawsze w zasięgu ręki. Niemal natychmiastowe reagowanie na przychodzące wiadomości weszło już do standardu codziennych zachowań. Edyta Godziek - PR & Marketing Manager Platformy SerwerSMS.pl - wskazuje na ostatni raport o komunikacji SMS w Polsce, który pokazał, że ponad 96% badanych konsumentów korzysta z tej formy przekazywania wiadomości. Skuteczność tego narzędzia w miejskiej komunikacji potwierdza również stale rosnąca liczba miast wykorzystujących je do swoich działań z mieszkańcami. Kraków, Poznań, Zielona Góra, Gliwice, Ustka to tylko kilka z nich. Ekspertka dodaje, że odzew jest pozytywny. Mieszkańcy zapisują się do dedykowanej miejskiej subskrypcji otrzymując tym samym gwarancję bieżących informacji ze swojego miasta. Niezależnie czy to zagrożenie burzowe, zmiana rozkładu jazdy czy nawet zbliżające się dożynki, każda ważna dla lokalnej społeczności informacja, która może wpłynąć na ich komfort życia jest przekazywana.

Co jeszcze przemawia za efektywnością tego narzędzia? SMS-a można przesłać z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie, a nawet zaplanować jego wysyłkę wcześniej na konkretny termin. Dzięki swojej krótkiej formie idealnie wpasowuje się on w trendy, a jednocześnie nadaje do przekazywania wszelkich istotnych dla funkcjonowania miasta i jego mieszkańców informacji. Sposób ten nie tylko bowiem szybko poprawia komunikację między miastem a obywatelami, lecz również ogranicza ilość odpadów umożliwiając rezygnację z części drukowanych informacji. Tworzymy więc wizerunek nie tylko aktywnego i nowoczesnego miasta, lecz również miejsca, które dba ekologię.

Rozpoczynające się lato stwarza dla miast dodatkowy okazję na skorzystanie z takiego rozwiązania. To właśnie w tym okresie organizowane są wydarzenia dedykowane szerokiemu gronu odbiorców - festiwale, dożynki, koncerty, darmowe badania czy inne imprezy okolicznościowe. Mieszkańcy, czy nawet odwiedzający miasto turyści powinni o nich wiedzieć, by móc wybrać je jako atrakcję i formę spędzenia wolnego czasu. Nie każdy bowiem ma czas i możliwości, by informować się we własnym zakresie poprzez ogłoszenia lokalne czy plakaty. Dzięki krótkiej informacji o evencie władze miasta przysporzą sobie nie tylko zadowolenia ze strony adresatów cieszących się z samego faktu pamiętania o nich i otrzymania takiej wiadomości, ale i również większe grono odbiorców już podczas samego wydarzenia.

Edyta Godziek uważa ponadto, że sytuacje kryzysowe, utrudnienia na drogach, zagrożenia mienia czy życia wywoływane np. sezonowymi, gwałtownymi burzami wymagają natychmiastowej i sprawnej komunikacji w celu uniknięcia większych strat. Miasto Poznań zdecydowało się na tego typu działania po powodziach w Polsce w 2010 roku. Od tego roku mieszkańcy są ostrzegani SMS-ami w przypadku wystąpienia zagrożenia meteorologicznego II i III stopnia oraz zdarzeń mających bezpośredni wpływ na ich bezpieczeństwo.

Źródło: SerwerSMS