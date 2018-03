Międzynarodowa nagroda dla projektu cyfryzacji szkolnictwa

20 marca 2018 r. w Genewie odbył się finał międzynarodowego konkursu World Information Summit on the Information Society (WSIS). Plebiscyt rozstrzygnięto w 18 kategoriach. Ogólnopolska Sieć Edukacyjna autorstwa Ministerstwa Cyfryzacji zwyciężyła w grupie projektów „Action Line C1” (pt. „The role of public governance authorities and all stakeholders in the promotion of ICTs for development”), zdobywając prestiżową nagrodę WSIS Prizes 2018. W finale konkurowała z czterema innymi projektami - z Chin, Meksyku i Indonezji (z tego kraju do kategorii C1 zakwalifikowały się dwa projekty).

Z założeń ustawy o OSE wynika, że w 2018 roku podłączenie powinno uzyskać 1,5 tysiąca lokalizacji (czyli szkół lub grup szkół zlokalizowanych w jednym miejscu). Docelowo do 2020 roku do OSE będą podłączone wszystkie szkoły, czyli blisko 19,5 tysięca punktów adresowych. Będzie to możliwe dzięki projektom realizowanym przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych i nadzorowanym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, które odpowiada za przeprowadzanie konkursów w ramach I osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dostęp do internetu to tylko jeden z elementów cyfryzacji w szkolnictwie. Za sprawą ogłoszonego przez ministerstwo edukacji rządowego programu „Aktywna Tablica” prowadzone są działania, które mają na celu wymianę przestarzałego sprzętu w placówkach oświatowych na nowy. Szkoły podstawowe (publiczne i prywatne) zostaną wyposażone m.in. w interaktywne tablice, monitory dotykowe, projektory czy głośniki. Na ten cel przeznaczono blisko 280 mln zł. Do tej pory wsparcie finansowe otrzymało już ponad 5,6 tysiąca szkół. W sumie do 2019 roku wyposażonych w nowoczesne pomoce dydaktyczne będzie ponad 15,5 tysiąca szkół w Polsce i za granicą.

Źródło: Ministerstwa Cyfryzacji