Międzynarodowa inicjatywa z polskimi korzeniami dla startupów z branży travel

Travel Tech Hub to inicjatywa trzech niezależnych, międzynarodowych firm z branży travel oraz IT: Amadeus, Hotailors oraz TenderHut. Dedykowana jest podmiotom zainteresowanym rozwojem technologii w branży turystycznej. Zarówno startupom mającym wstępną ideę, firmom testującym nowe rozwiązania, jak i graczom planującym dopiero wejść na nowe rynki.

Hub oferuje dostęp do potrzebnych technologii, merytoryczne warsztaty z doświadczonymi ekspertami z globalnych firm, mentoring, networking z różnorodnymi podmiotami rynkowymi oraz zaproszenia na wydarzenia specjalne, a poprzez to wszystko dostęp do światowych trendów branży technologicznej oraz travel.

To program edukacyjny działający jak klub dla wszystkich zainteresowanych rozwojem technologii w branży turystycznej. Organizowane są przy tym eventy networkingowe sprzyjające budowaniu biznesowych relacji pomiędzy startupami, dostawcami technologii, ekspertami z branży travel oraz potencjalnymi inwestorami, jak informuje Paweł Rek, Dyrektor Regionalny Amadeus w CEE.

Inicjatywa stanowi wypełnienie przestrzeni, która do tej pory była niezagospodarowana. 70% podróżujących korzysta aktywnie ze smartfonów podczas podróży, nie tylko do rezerwacji hoteli i biletów, ale również do wyszukania lokalizacji, restauracji, czy pomocy w dokonywaniu zakupów (Google Insights, 2018). Dynamika wzrostu częstotliwości korzystania ze smartfonów determinuje potrzeby rynku na kolejne produkty i rozwiązania technologiczne.

Projekt ma zasięg środkowoeuropejski. Na początku startuje w Warszawie, ale poszczególne eventy będą odbywać się tam, gdzie twórcy zauważą potencjał rozwoju.

Źródło: Grupa TenderHut