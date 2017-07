Między człowiekiem a otoczeniem. O nowym połączeniu cyfrowym

Na drodze do inteligentnej przestrzeni

Pomysł na stworzenie narzędzia typu Business Intelligence, które ułatwi nawigację wewnątrz budynków, powstał na początku 2015 roku. Początkowo był to projekt studencki, rozwijany w ramach prac dyplomowych na Politechnice Warszawskiej. Ponieważ pomiary oparte wyłącznie o jedną metodę nie były satysfakcjonujące, zespół postanowił połączyć w swoim rozwiązaniu wiele technologii wykorzystywanych w urządzeniach mobilnych. Algorytmy Indoorway analizują więc dane z żyroskopu, akcelerometru, magnetometru i beaconów, by dostarczyć odbiorcom szybką i precyzyjną nawigację. Twórcy Indoorway osiągnęli dokładność rzędu 1-2 metrów, co sprawia, że mikrolokalizacja wewnątrz budynków nareszcie staje się praktyczna. Firma ma już za sobą pilotażowe wdrożenie w fabryce Electrolux, gdzie analiza ruchu pomaga optymalizować procesy produkcji.



W odróżnieniu od producentów beaconów Indoorway dostarcza uniwersalny zestaw narzędzi dla programistów. Dzięki niemu twórcy aplikacji mogą tworzyć własne, inteligentne rozwiązania oparte o nawigację wewnątrz budynków. Indoorway został zaprojektowany tak, by sprostać oczekiwaniom użytkowników końcowych i programistów. Tym pierwszym zapewnia m.in. dostęp do intuicyjnych paneli do tworzenia map i analizy danych. Drudzy natomiast otrzymują gotową bibliotekę SDK, która pozwala na łatwe wdrożenie technologii w już istniejących lub dopiero powstających aplikacjach mobilnych na iOS i Android. W pełni funkcjonalny produkt można pobrać i przetestować całkowicie bezpłatnie. Twórcy Indoorway przygotowali także cztery darmowe aplikacje rozpowszechniane na zasadach open source, które każdy może wdrożyć w swojej przestrzeni. Pomogą one m.in. zgłosić usterkę czy znaleźć współpracowników w budynku.

Nowe, cyfrowe oblicze każdego budynku

Firma kładzie duży nacisk na skalowalność swojego systemu. Może on obsłużyć pojedynczego, domowego użytkownika, ale też zebrać i przetworzyć dane z dużych obiektów - z liczbą aktywnych urządzeń mobilnych sięgającą nawet 25 tysięcy. Dzięki temu technologia znajduje zastosowanie w wielu rodzajach budynków: apartamentowcach, centrach handlowych, biurach, fabrykach czy centrach logistycznych. Administratorzy tych obiektów mogą nie tylko dostarczyć odwiedzającym precyzyjną nawigację, ale też wysyłać im kontekstowe wiadomości odnoszące się do ich aktualnej lokalizacji.



Indoorway daje wgląd w dane biznesowe, które wcześniej praktycznie nie były dostępne. Poprzez analizę ruchu w czasie rzeczywistym, administratorzy budynków mogą lepiej dopasować swoje usługi do potrzeb odwiedzających. Takie inteligentne przestrzenie mogą powstać tylko wtedy, gdy deweloperzy dostaną dostęp do niezawodnego kodu, dopracowanego API i przejrzystej dokumentacji. Dlatego tworząc nasz SDK, zadbaliśmy o to, by proces wdrożenia był szybki, klarowny i logiczny. Dla przykładu, digitalizacja hali o powierzchni 2000 m² zajmuje tylko 4 godziny.



W okresie testów firma stworzyła mapy dla budynków o łącznej powierzchni ponad 350 tys. m².