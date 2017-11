Microsoft HoloLens już wkrótce trafi Polski

– Misją Microsoft jest pomagać ludziom i firmom na całym świecie w realizacji pełni ich potencjału tak, aby mogli osiągać coraz więcej – mówi Lorraine Bardeen, dyrektor generalna Microsoft HoloLens i Windows. – Rzeczywistość mieszana jest tym, co pozwala dziś firmom oraz ich pracownikom osiągać rzeczy, które dotychczas były niemożliwe do zrealizowania. To dzięki niej praca stanie się łatwiejsza, a realizowanie zadań – szybsze, bezpieczne i bardziej efektywne. Rzeczywistość mieszana dostarcza również zupełnie nowych doświadczeń we współpracy między pracownikami, klientami oraz partnerami firm – dodaje Lorraine Bardeen.

Firma Microsoft kontynuuje swoje inwestycje w technologie, które pozwolą na stworzenie szerszego ekosystemu, wprowadzającego rzeczywistość mieszaną do każdego domu. Dotychczas Microsoft HoloLens były dostępne na 10 rynkach, w tym w Australii, Chinach, Francji, Irlandii, Kanadzie, Japonii, Niemczech, Nowej Zelandii, Stanach Zjednoczonych (w tym Puerto Rico) i Wielkiej Brytanii. Teraz rzeczywistość mieszana sięga coraz dalej, a jej dostępność w państwach ze Starego Kontynentu zwiększyła się prawie trzykrotnie.