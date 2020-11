Metody płatności w kasynie online

Dbaj o bezpieczeństwo swojego portfela

Dbaj o bezpieczeństwo swojego portfela

Gra w legalnym kasynie online może ci dać dużo frajdy i niemałe zyski. Lista kasyn online w CasinoShark podpowie, gdzie możesz grać legalnie. Niemniej musisz być także świadomy zagrożenia, jakie niesie w sobie niekontrolowana gra. Warto więc przed jej rozpoczęciem precyzyjnie określić swój budżet na rozgrywkę i absolutnie go nie przekraczać. W ten sposób cały czas utrzymujesz kontrolę, bawisz się tak, jak lubisz, nie ryzykując jednak przy tym, że przegrasz kwoty przeznaczone na zupełnie inne cele.

Podczas gry w internecie, trzeba uważać także na swój elektroniczny porfel i chronić go przed innymi. Gracze, podobnie jak inni użytkownicy internetu, są niestety narażeni na ataki ze strony hakerów, którzy chcą przejąć ich dane. Zaleca się więc, aby, jeśli to tylko możliwe, w internecie jak najczęściej korzystać z form płatności, które nie wymagają wpisywania pełnych danych o koncie do systemu, a tym bardziej logowania się w trakcie gry do swojego konta bankowego. Najpopularniejsze są dwie metody - BLIK oraz Paysafecard.

Jak działa BLIK?

BLIK to działający w Polsce system płatności, który powstał na bazie płatności mobilnych w PKO BP, natomiast potem zaczął być wykorzystywany przez kolejne banki. Obecnie wszystkie największe instytucje bankowe umożliwiają swoim klientom korzystanie z tego rozwiązania.

BLIK to sześciocyfrowy kod, który wyświetla ci aplikacja twojego banku. Za pomocą tego kodu możesz m.in. dokonywać różnego rodzaju płatności elektronicznych w sklepach i na platformach internetowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu podczas przelewania środków na konto gracza w kasynie online nie masz potrzeby logowania się do systemu swojego banku.

Dokonywanie płatności w sklepach (stacjonarnych i internetowych) za pomocą kodu BLIKU jest całkowicie bezprowizyjne. Nie ponosisz więc żadnych dodatkowych kosztów, a twoje dane są chronione znacznie lepiej niż w przypadku tradycyjnego przelewu online. BLIK możesz wykorzystać także do wypłaty gotówki z bankomatu, liczba obsługujących takie rozwiązanie punktów stale się powiększa.

Aby szybko zapłacić za zakupy nie musisz już logować się do banku i autoryzować przelewu. Wygenerowanie BLIKA zajmie ci kilka sekund - to prostsze i bezpieczniejsze niż myślisz.

Paysafecard - środki pod kontrolą

Paysafecard jest rozwiązaniem jeszcze bezpieczniejszym. To twoje osobiste konto płatnicze, które możesz doładować, kupując specjalne karty. W ten sposób nie zostawiasz w internecie żadnego śladu danych swojego podstawowego konta bankowego. Ponadto, przy okazji gry w kasynie online zyskujesz pełną kontrolę nad tym, ile środków angażujesz do gry. Ten sposób płatności pozwala ci całkowicie oddzielić konto ze środkami na grę od tego używanego na co dzień. Nawet jeśli w ferworze gry będziesz gotowy zaryzykować więcej, będziesz musiał uzupełnić konto o kolejne środki, a to z pewnością zmusi cię do przeanalizowania sytuacji i decyzji o dalszej grze.

Za pomocą paysafecard płacisz, podając jedynie swoją nazwę użytkownika i hasło. Bez żadnych danych do konta osobistego. Nawet jeśli padniesz ofiarą ataku hakera, to będzie mógł on dostać się jedynie do środków przeznaczonych na grę, a nie do wszystkich twoich pieniędzy. Paysafecard pozwala ci zachować maksymalną przejrzystość i pełną kontrolę kosztów. Do opłacenia gry nie potrzebujesz konta bankowego ani karty kredytowej. Konto doładowujesz kartami o wartości 20, 30, 50, 100 lub 200 PLN.